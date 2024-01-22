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Mardin'de vahşet! Yeni doğum yapan Vatfa Ecevit, eşi tarafından defalarca bıçaklanarak katledildi

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#Mardin#Artuklu#Vatfa Ecevit
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2024 12:43

Mardin'in Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi’nde cuma günü doğum yapan ve bugün hastaneden taburcu olan Vatfa Ecevit (25), eşi Şiyar Ecevit (28) tarafından 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Şiyar Ecevit, olaydan sonra haber verdiği yakınlarının ihbarı ile gelen jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Dara Mahallesi’nde meydana geldi. Cuma günü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir kız çocuğu dünyaya getiren Vatfa Ecevit, dün taburcu edildi. Evine gelen Vatfa Ecevit, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Şiyar Ecevit tarafından defalarca bıçaklanarak, ağır yaralandı.

Olayın ardından Şiyar Ecevit, durumu yakınlarına haber verdi. Eve gelen yakınları Vatfa Ecevit'i kanlar içerisinde görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Şiyar Ecevit gözaltına alınırken, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Vatfa Ecevit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vatfa Ecevit'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından 2 çocuk annesi Vafta Ecevit’in cenazesi, kırsal Dara Mahallesi’nde yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Şiyar Ecevit ise adliyeye sevk edildi.

Mardinde vahşet Yeni doğum yapan Vatfa Ecevit, eşi tarafından defalarca bıçaklanarak katledildi

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'ARTUKLU'DA SON 1 AYDA İŞLENEN 2'NCİ KADIN CİNAYETİ'

Cenazeye katılan Mardin Baro Başkanı Avukat İsmail Elik, “Maalesef dün gece, baro emekçilerimizden bir kardeşimizin kız kardeşi tam 17 yerinden bıçaklanarak hunharca katledildi. Kadın henüz cuma günü doğum yapmış, muhtemelen adam madde bağımlısı ve madde kullanarak bu cinayeti gerçekleştirdi. Son bir ay içerisinde Artuklu’da işlenen 2’nci kadın cinayeti. Her geçen gün kadına yönelik cinayetlerin artması hepimizin sorumluluğudur. Artık kadın cinayetlerinin görmezden gelinmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Bu şekilde devam ederse maalesef gün geçtikçe artmaya devam edecektir” dedi. 

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#Mardin#Artuklu#Vatfa Ecevit

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