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Esenyurt’ta kayınbirader dehşeti: Evi basıp eniştesini ayağından vurdu

#Istanbul#Esenyurt#Silahlı Saldırı

Esenyurt’ta bir adam evinde 6 yaşındaki kızı ve eşinin yanında evine alkollü gelen kayınbiraderi tarafından ayağından vuruldu. Olayın faili olduğu söylenen şahısın elinde silahla sosyal medyadaki paylaşımları ise dikkat çekti.

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Olay, Örnek Mahallesi’nde önceki gün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, gece saat 02.00 sıralarında Rıza Özcan isimli adamın evine gelen kayınbiraderi Birkan G. kapıyı çalarak içeriye girmek istedi. Özcan, saatin geç olduğunu ifade edince elindeki mermileri ve silahı gösteren Birkan G. “eşini ve seni sakat bırakırım” diyerek tehdit etti.

Zorla içeriye girdiği iddia edilen şahıs balkonda Özcan’la bir süre bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Olayın büyümesi ile Birkan G. eniştesini evden çıkarmak istedi. Zorla çıkaramayınca ise Özcan’a eşinin ve 6 yaşındaki kızının yanında ateş ederek ayağından yaraladı. Mermi çekirdeği ayak kemiğini parçalayan Özcan olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ayağının durumunun ağır olduğu öğrenilen Özcan’ı tedavisine devam edilirken polisin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

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Silah sesini duyan komşu ise yaşanan anları anlatarak, “Gece saatlerinde silah sesine uyandık. Ambulans geldi olay yeri inceleme polis falan geldi. Karşı komşumuz kendisi. Aile içerisinde bir tartışmaymış bildiğim kadarıyla. Gelen kişi alkollü bilinci yerinde değilmiş. 2 el silah sıkıyor biz de silah sesine uyandık. Bildiğim kadarıyla bacağına saplanmış bir kurşun var onu alıp almama noktasında bir heyet toplanacakmış. Ben gördüğümde yerde baygındı” dedi.

SOSYAL MEDYADA SİLAHLI PAYLAŞIM

Olayın şüphelisi olduğu söylenen Birkan G.’nin sosyal medyada silahla paylaşım yaptığı fotoğraflar da ortaya çıktı. Şüphelinin olay öncesinde ve sonrasında rahat tavırlar apartman girdiği anlar ve sonrasındaki görüntülerde apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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#Istanbul#Esenyurt#Silahlı Saldırı

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