Rusya yaptırımlara karşı çözümü ev aletlerinde buldu!

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'Yarı iletkenler' olarak da bilinen 'bilgisayar çipleri', ev aletlerinden savaş uçaklarına kadar çoğu modern cihazı çalıştıran beyinlerdir. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası dünyanın en büyük bilgisayar çipi şirketleri Rusya'ya teslimatları kesmeye başladı. Bu da yaptırımların kıskacındaki Moskova'yı alternatif yollar denemeye itti.

ASKERİ TEÇHİZATLARDA EV ALETLERİNDEKİ ÇİPLERİ KULLANIYORLAR

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo Senato oturumunda yaptığı açıklamada Batı'nın peşe peşe uyguladığı yaptırımların ardından Rusya'nın askeri teçhizatlarda bulaşık makinesi ve buzdolaplarından gelen bilgisayar çiplerini kullandığını açıkladı.

Yakın zamanda Ukrayna başbakanı ile görüştüğünü belirten Raimondo "Ukraynalılardan, bulaşık makinelerinden ve buzdolaplarından çıkan yarı iletkenlerle dolu Rus askeri teçhizatları bulduklarına dair yeni raporlar aldık" dedi.



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Raimondo'ya göre, Şubat ayının sonunda başlayan yaptırımlardan bu yana ABD'nin Rusya'ya teknoloji ihracatı yaklaşık yüzde 70 düştü. Raimondo kendileri dışında 3 düzine ülkenin daha Belarus için de geçerli olan benzer ihracat yasakları uyguladığını vurguladı.

PEŞ PEŞE KAPANIYORLAR...

ABD'li bakan konuşmasında iki Rus tank üreticisinin bileşen eksikliği nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kaldığını belirtirken Beyaz Saray da Uralvagonzavod ve Chelyabinsk Traktör Fabrikası'nın üretimi durdurduğunu duyurdu.

Raimondo "Amacımız teknoloji kısıtlaması ile Rusya'nın askeri yeteneklerini sakatlamaktı. Tam olarak da bunu yapıyoruz" dedi.

RUS İHA'LARI BATI BİLEŞENLERİ İLE DOLU

Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batılı ülkeler, askeri kullanım için özel olarak tasarlanmış çiplerin ve diğer elektronik bileşenlerin Rusya'ya satışını zaten Ukrayna savaşı öncesi düzenlemişti. Ancak savaşın resmen başlaması ile kurallar sıkılaştırıldı.

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Yapılan araştırmalar Rus ordusunun uzun süredir batı elektroniğine güvendiğini gösteriyor. Son yıllarda Ukrayna üzerinden düşürülen Rus askeri insansız hava araçlarının Batı elektronik ve bileşenleriyle dolu olduğu gözlemlendi

TEKNOLOJİ VE SAVUNMA SEKTÖRÜ DOĞRUDAN BALTALANACAK

ABD ve Batılı müttefikleri, Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya benzeri görülmemiş ekonomik yaptırımlar uyguladı. Cezaların hızı ve yoğunluğu ilk aşamada rubleyi çökertti, Rus borsasını kapanmaya zorladı ve Rusları banka hesaplarından dolar çekmek için ATM'lerde sıraya girmeye sevk etti. Putin'in tampon planı ile bu çöküşün önüne geçilebildi ancak tehlike hala devam ediyor.

Moskova artık mikroçipler gibi kritik yabancı malları satın alamıyor. Bu kısıtlamalar, Rusya'nın teknoloji ve savunma sektörlerini doğrudan baltalayacak, silah veya yapay zeka gibi araçlar geliştirmeye devam etmeyi ve hatta hasarlı tankları tamir etmeyi bile zorlaştıracak .