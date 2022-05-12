Koronavirüs geçirenler dikkat... Bu semptomlar yıllarca sürüyor!

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Dünya, 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüse karşı uzun bir süredir amansız bir mücadele veriyor.

6 milyonun üzerinde hayata mal olan virüs milyarlarca doz aşı ve Omicron varyantının daha bulaşıcı ancak daha az ölümcül olması nedeniyle tabiri caizse artık tünelin ucundaki ışığı görüyoruz.

Dünya virüsle vedalaşmaya hazırlanırken bilim insanlarından çok konuşulacak bir uyarı geldi.

Bilim insanları koronavirüs geçiren kişilerde hala görülen 4 ana semptomu belirlemeyi başardı.

BU DÖRT SEMPTOMA DİKKAT

1200 hasta üzerinde incelemelerde bulunan bilim insanlarının çalışma kapsamında belirledikleri 4 smeptom ise şöyle...

Yorgunluk veya kas zayıflığı

Uyku problemi

Ağrı

Anksiyete veya depresyon

Yorgunluk veya kas zayıflığı yüzde 31 ile en çok görülen semptom olurken, uyumakta zorluk yaşadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 14 oldu.

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Çalışma ekibinin sorularını yanıtlayan her 100 kişiden 12'si anksiyete veya depresyondan mustarip olduklarını belirtti.

2 YIL BOYUNCA DEVAM EDİYOR

The Lancet Respiratory Medicine'de yayınlanan çalışmaya göre, bazı kişilerde söz konusu belirtilerin 2 yıl sonra dahi görülmeye devam ettiği belirlendi.

DÜNYADA 100 MİLYON İNSANI ETKİLİYOR

Öte yandan Michigan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geçtiğimiz dönemde yapılan bir araştırmaya göre, dünya çapında milyonlarca insan uzun Kovid’li.

Mayo Clinic'e göre uzun Kovid teşhisi bir Kovid -19 enfeksiyonunun etkilerinin dört haftadan fazla sürmesi halinde konuyor.

Yaşlı insanlar ve ciddi tıbbi rahatsızlıkları olan kişilerin uzun süreli Kovid yaşama olasılığı en yüksek olsa da, birçok genç ve sağlıklı insan da ilk Kovid-19 teşhisinden sonra haftalar hatta aylar boyunca kendilerini iyi hissetmediklerini bildiriyor.

ABD ise koronavirüsten en çok etkilenen ülke unvanını koruyor. Ülkede virüs 84 milyona yakın kişiye bulaşırken 1 milyonun üzerinde kişinin ölümüne neden olmuş durumda.

ABD'yi 43 milyonun üzerinde vaka ve 500 binin üzerinde ölüm ile Hindistan izliyor.