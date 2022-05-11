DSÖ-Çin polemiği: DSÖ direktörü Çin’i eleştirdi… Sözleri anında sansürlendi!

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Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, çok sayıda Çin şehrinde sıkı bir şekilde uygulanan tecridin artık işe yaramadığını ve bu politikanın değiştirilmesi gerektiğini açıkladı.

DSÖ başkanı, Xi Jinping'in “dinamik sıfır-Covid” elde etme taahhüdüne tepki olarak, Çin'in Covid virüsünü ortadan kaldırma çabasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

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DSÖ: SÜRDÜRÜLEBİLİR BULMUYORUZ

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus dün katıldığı bir medya brifinginde “DSÖ’nün, Çin'in Covid politikasının “Virüsün davranışı göz önüne alındığında sürdürülebilir olduğunu düşünmediğini ve Çinli uzmanlarla bu konuyu tartışarak bu yaklaşımın sürdürülebilir olmayacağını belirttik… Bence bir değişiklik çok önemli olacak” dedi.

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DSÖ'nün acil durum direktörü Mike Ryan ise “sıfır Covid” politikasının sadece ekonomik etkisi açısından değil insan hakları üzerindeki etkisinin de dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Ryan “Kontrol önlemlerini, toplum üzerindeki etkisine ve ekonomi üzerindeki etkisine karşı dengelememiz gerekiyor ve bu her zaman kolay bir kalibrasyon (ayar) değil” dedi. Çin'in her şehrinde bu görüntülere rastlamak mümkün

ÖLÜMLER DÜŞÜK KALDI

Ryan ayrıca, virüsün 2019'un sonlarında Wuhan şehrinde ortaya çıkmasından bu yana Çin'in 15.000 ölüm kaydettiğini belirtti. Bu, ABD'de 1 milyon ve Hindistan'da 500.000'den fazla ölüm ile karşılaştırıldığında nispeten düşük bir sayı.

Ryan, bu verilere dayanarak dünyanın en kalabalık ülkelerinden birinin koronavirüs bulaşmasını engellemek için sert önlemler almak istemesinin normal olduğunu ifade etti.

Bununla birlikte, devam eden salgınların ve son derece bulaşıcı Omicron varyantının yayılmasını durdurmanın zorluğunun da altını çizdiğini söyledi.

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Finans merkezi Şanghay'dan başkent Pekin'e kadar çok sayıda Çin şehri, bu yılın başından kilit altında. Şanghay, tecritte altıncı haftasında ve yetkililerin sert bir şekilde politikayı uygulaması halkın eziyet çekmesine ve öfkeye neden oluyor.

Xİ JİNPİNG KARARINDA ISRAR EDİYOR

Tüm bu eleştirilere rağmen Çin Devlet Başkanı Xi, geçen hafta hükümetinin gidişatı değiştirme niyetinde olmadığını yineledi. Hatta, yetkilileri “genel dinamik sıfır-Covid politikasına şaşmadan uymaya” çağırdı ve politikaya yönelik herhangi bir eleştiriye veya şüpheye karşı uyarıda bulundu.

Uzmanlar, Çin'in Covid ile nasıl başa çıkılacağı konusunda bir ikilem içinde olduğunu söylüyor. Salı günü, Çin ve ABD'deki bilim adamları tarafından yapılan yeni modelleme, ülkenin mevcut politikasını aşılama ve tedavilere erişim gibi herhangi bir önlem almadan bırakması durumunda 1,5 milyondan fazla Covid ölümü riskiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi.

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Araştırmacılar, aşılamaya odaklanılırsa böyle bir ölüm oranının çok daha az olabileceğini de söyledi. Çin'de 80 yaş üzerindekilerin sadece yaklaşık %50'si aşılanıyor bu kişilerle ilgili bazı kısıtlamalar korunurken antiviral ilaçlar almaları sağlanıyor. Çin, 0 vaka politikasından asla taviz vermiyor

DSÖ BAŞKANININ SÖZLERİ ÜLKENİN SOSYAL MEDYASINDA ENGELLENDİ

Dünya Sağlık Örgütü Direktörünün Çin'in sıfır toleranslı Covid-19 politikasının sürdürülebilir olmadığına ilişkin yorumları üzerine Birleşmiş Milletler’in Weibo gönderisi, yayınlandıktan kısa bir süre sonra bu sabah Çin sosyal medya platformundan kaldırıldı.

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Bir başka Çinli sosyal medya platformu olan WeChat, Birleşmiş Milletler tarafından benzer bir gönderinin paylaşım işlevini devre dışı bıraktı.

Ghebreyesus’un açıklamaları, Birleşmiş Milletler tarafından sosyal medya hesaplarında Çince olarak yayınlanmıştı.

BM’Yİ DE YASAKLADILAR

Birleşmiş Milletler ve Weibo, gazeteler tarafından yöneltilen yorum taleplerine hemen yanıt vermedi. WeChat'teki engelleme maddesinde ise sadece şu açıklama vardı:

"Bu makalenin paylaşılması, ilgili yasaları ve düzenlemeleri ihlal ettiği için yasaklanmıştır."

Sadece DSÖ'nün değil BM'nin paylaşımları da yasaklandı

Tedros'un sözleri, Şanghay'da uzun süreli karantina ve Pekin ve diğer şehirlerde artan hareketlilik kısıtlamaları insanlar arasında artan bir hayal kırıklığına neden olduğu için, Çin'in yoğun şekilde sansürlenen internetinde büyük yankı uyandırdı.

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Çin, ilk olarak 2019'un sonlarında Wuhan şehrinde ortaya çıkan bir hastalıkla savaşmak için sıfır-Covid politikasına bağlı kalacağı konusunda oldukça kararlı…