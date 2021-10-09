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Esenyurt'ta hırsızı yarı çıplak kovalayıp yakaladı

#Istanbul#Esenyurt#Hırsızlık
Esenyurtta hırsızı yarı çıplak kovalayıp yakaladı

Esenyurt'ta, amcasının aracından hırsızlık yapıldığını gören Emir Kurt Toprak, kar maskeli şüpheliyi yarı çıplak halde kovalayıp, yakaladı. O anlar Toprak'ın yaşadığı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçen Perşembe sabah saatlerinde Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. Kar maskeli bir şüpheli, sokakta park halinde bulunan hafif ticari aracın bagajını tornavida ile açtı. Araçta bulunan tamir malzemelerini aldı. Bu sırada evinde uyuyan Emir Kurt Toprak, aracın alarm sesini duyup uyandı. Güvenlik kamerasından aracın başındaki hırsızı gören Toprak, yarı çıplak halde dışarı çıkıp hırsızı kovalamaya başladı. 200 metre ileride yakalanan hırsız, malzemeleri bırakıp kaçtı. Malzemeleri geri alan Toprak, yarı çıplak olduğu için geri dönmek zorunda kaldı. Yaşananlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. 

"YARI ÇIPLAK HALDE ÇIKTIM"

Yaşananları anlatan Emir Kurt Toprak, "Ben sabah evdeydim. Kar maskeli birinin sokakta dolaştığını gördüm. Kamera olduğu için kar maskesi takmış. Amcamın arabası sokaktaydı. Elektrik tamirci kendisi, aracın içinde elektrikli matkap gibi pahalı malzemeler vardı. Arabayı tornavida ile 15 saniyede açıyor. Arabadaki ağır malzemelerin hepsini indiriyor. Kapıyı kapatıyor, o sırada alarm çalmaya başladı. Ben de kameraya baktım. Kar maskeli birini gördüm. Bende şortla çıktım. İleride yakaladım. Kadınların cama çıktığını görünce geri döndüm. Yarı çıplak halde çıktım" dedi.

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#Istanbul#Esenyurt#Hırsızlık