"Esenyurt'ta demleniliyor" Akşener'den İmamoğlu'na: Kefalet koyuyorsun, yamuk çıkıyor

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Genel seçimler sonrası arası açılan CHP-İYİ Parti'de yerel seçimlere günler kala sert söylemler devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Esenyurt iftar programında CHP yönetimi ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Esenyurt’ta yapılan ittifakla ilgili “Seçime gidiyoruz ve bu seçimlere giderken bir karar aldık. Hür ve müstakil kararımızın bu kadar rahatsız ettiği bir Türkiye'de demek ki çok doğru bir iş yapmışız. Ülkemize karşı çok iyi bir iş yapmışız."

"ESENYURT'TA DEMLENİLİYOR"

"Bize hakaret edenler başkalarının gösterdiği adayların karşısında tek kelime etmediler. Ve ne mutlu ki İstanbul'da ve Türkiye'de ilçelerimizde hemen hemen her parti kendi adayını göstermek durumunda kaldı. Esenyurt'un bir özelliği var. Esenyurt'ta demleniliyor. Ne Esenyurt'muş kardeşim” dedi.

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"KEFALET KOYUYORSUN, YAMUK ÇIKIYOR"

İYİ Parti olarak başkalarının önerdiği adayların arkasında durmayacağını söyleyen Akşener, "Kefalet koyuyorsun, yamuk çıkıyor kardeşim. Sonradan öğreniyorsun, getiriyorlar bir bakıyorsun, neler yapılmış. Onun için bundan sonra hür ve müstakil, başkasının önerdiği hiç kimsenin arkasında durmayacağız. Kendi partililerimizin, kardeşlerimizin arkasında duracağız" açıklamasını yaptı.