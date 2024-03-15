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"Esenyurt'ta demleniliyor" Akşener'den İmamoğlu'na: Kefalet koyuyorsun, yamuk çıkıyor

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#Meral Akşener#Ekrem İmamoğlu#CHP
Esenyurtta demleniliyor Akşenerden İmamoğluna: Kefalet koyuyorsun, yamuk çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 12:14

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. Partisinin Esenyurt'taki iftar programına katılan Meral Akşener, CHP-DEM Parti arasındaki kent uzlaşısına atışta bulundu. Akşener, “Esenyurt'un bir özelliği var. Esenyurt'ta demleniliyor. Ne Esenyurt'muş kardeşim” dedi. Ayrıca Akşener, İmamoğlu için "Kefalet koyuyorsun, yamuk çıkıyor' ifadelerini kullandı.

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Genel seçimler sonrası arası açılan CHP-İYİ Parti'de yerel seçimlere günler kala sert söylemler devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Esenyurt iftar programında CHP yönetimi ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Esenyurt’ta yapılan ittifakla ilgili “Seçime gidiyoruz ve bu seçimlere giderken bir karar aldık. Hür ve müstakil kararımızın bu kadar rahatsız ettiği bir Türkiye'de demek ki çok doğru bir iş yapmışız. Ülkemize karşı çok iyi bir iş yapmışız."

"ESENYURT'TA DEMLENİLİYOR"

"Bize hakaret edenler başkalarının gösterdiği adayların karşısında tek kelime etmediler. Ve ne mutlu ki İstanbul'da ve Türkiye'de ilçelerimizde hemen hemen her parti kendi adayını göstermek durumunda kaldı. Esenyurt'un bir özelliği var. Esenyurt'ta demleniliyor. Ne Esenyurt'muş kardeşim” dedi.

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Esenyurtta demleniliyor Akşenerden İmamoğluna: Kefalet koyuyorsun, yamuk çıkıyor

"KEFALET KOYUYORSUN, YAMUK ÇIKIYOR"

İYİ Parti olarak başkalarının önerdiği adayların arkasında durmayacağını söyleyen Akşener, "Kefalet koyuyorsun, yamuk çıkıyor kardeşim. Sonradan öğreniyorsun, getiriyorlar bir bakıyorsun, neler yapılmış. Onun için bundan sonra hür ve müstakil, başkasının önerdiği hiç kimsenin arkasında durmayacağız. Kendi partililerimizin, kardeşlerimizin arkasında duracağız" açıklamasını yaptı.

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#Meral Akşener#Ekrem İmamoğlu#CHP

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