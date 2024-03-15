AK Partili Şahin: CHP ve DEM umduğunu bulamayacak

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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, canlı yayında CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

"İstanbul'da 5 yıllık kayıp dönemi sona erdireceğiz. Vaatler yerine getirilmedi. Ulusal siyasetle ilgili rüyalara kapıldılar. İstanbullu seçmenler bunu gördü, sandıkta şehirlerinin menfaatlerini düşünerek notlayacaklarını düşünüyorum.

24 Mart'ta Cumhurbaşkanımızın mitingi var. Bu her seçimde son 1 hafta kala İstanbul mitingi olur.

Hiçbir partinin tabanının dayatmalara boyun eğmeyeceğini düşünerek oy kullanacaklarını tahmin ediyorum. Şuraya oy kullanın diye bir adrese yönlendiriliyor seçmen. Tüm İstanbullular adayları ölçerek en doğru kararı vereceklerini düşünüyorum.

YRP'nin üst yönetimi AK Parti'ye kaybettirmek için çalışıyor. YRP'nin adaylarının seçimi kazanması mümkün değil. YRP seçmenine en yakın parti AK Parti'dir. Sandıkta tercihleri AK Parti olacaktır. Ne yeniden YRP, ne CHP ne DEM Parti istediklerini bulamayacaklar.

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ERDOĞAN'IN 'SON SEÇİMİM' SÖZLERİ

Görev süresi düzenlemesi Anayasa'da çok belli. Cumhurbaşkanımız 'çok çalışmam gerek' demek istedi. O sözleri tamamen duygusal sözlerdi.

Ülkeyi bir noktaya getirdik. Bu noktadan çok daha ileri taşımak istiyoruz. Tökezlemek istemiyoruz. Ülkemiz üzerinde kurgulanan oyunları biliyoruz.

Siyaset son seçimlere göre belirleniyor. Her bir ilimiz, her bir ilçemiz kritik.

"ANKARA'DA ÖNDEYİZ"

(Ankara anketleri) Bu anketleri yapanlar ne yüzle bu sonuçları paylaşıyorlar. Bazı anketlerle toplumu manipüle ediyorlar. İnanın anlayamıyorum. Ankara'da oyumuzu çok hızlı artırdık. Ankara'da bugün itibarıyla öndeyiz. Seçimi çok iyi bir yerde tamamlayacağız.

Mansur Yavaş her mahalleye kreş yapma sözü vermişti, 1 tane yaptı. 20 tane kreş yaptım diye fotoğrafını asma cüretini gösteriyor.

Ankara'da önde olduğumuz gayet ortada. Şaşırtıcı güzel bir neticeyle Ankara'daki seçimi önde kapatacağız.

(CHP-DEM Parti) İş birliği içindeler. Biz hiçbir zaman DEM'le siyaset arayışı içinde olmadık.

Kendi seçmenlerine haksızlık ediyorlar. Umut veriyorlar, hayal kırıklığına sebep oluyorlar. Kendi seçmenlerine bunu yapmasınlar.

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Hatay aslında, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bugün yaşayacağımız başarıyı görmüştük. Hatay'da çok güzel bir seçim başarısı elde edeceğiz.