CHP'de para sayma soruşturması: Fatih Keleş adliyede

Güncelleme Tarihi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade vermişti.
Bugün de soruşturmasında adı geçen Fatih Keleş, ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.