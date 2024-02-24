Esenyurt'ta CHP-DEM Parti iş birliği: Kendi adaylarını çekecekler mi?

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CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür aktardı:

Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti aday listelerini ilçe kurullarına teslim edilmesinden önce, uzun süredir heyetler arası görüşmeler gerçekleştiriliyordu. Bu görüşmeler çerçevesinde pek çok noktada uzlaşı sağlandı. O noktalardan biri olan İstanbul'un Esenyurt ilçesi konusunda DEM Parti ve CHP anlaştı.

CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen’i aday göstermişti ancak sağlık sorunları gerekçesiyle Gökmen adaylıktan çekildi. Ali Gökmen yerine 2015’te HDP’den milletvekili adayı olan Ahmet Özer aday gösterildi.

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BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ İDDİASI

Bazı iddialar ortaya atıldı. O iddialardan biri CHP’nin DEM Parti’ye Esenyurt belediye meclis üyeliği koltuklarını bıraktığı yönünde oldu. Ancak o iddia doğrulanmadı. O soru DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan’a soruldu. Doğan, net konuşmadı. Esenyurt'ta kent uzlaşısı sağlandı.

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Doğan, ‘Bir belediyecilik anlayışı, orada kazanan Kent Uzlaşısı Komisyonu tarafından bu çerçevede gerçekleştirildi’ cevabını verdi. ‘Esenyurt’ta CHP belediye meclis üyeliklerini DEM Parti’ye bıraktı’ sorusuna böylece net bir yanıtla vermemiş oldu.

‘Ayrıca o kentin dinamikleriyle karar verdik’ diyerek kent uzlaşısı kavramını anlatan Doğan, ‘Kent uzlaşısını aday gösterme, göstermemeye indirgememek gerekiyor. Aday çıkardığımız her yerde adaylarımızı kent uzlaşısıyla belirledik’ ifadelerini kullandı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 6 büyükşehirde aday çıkarıldığını açıkladı. O iller arasında İzmir, Hatay, Adana, Aydın, Muğla ve Tekirdağ bulunuyor.