MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEsenyurt'ta buluştuğu kadının parasını çaldı, hesabı ödeyip kaçtı
GeriGündem Esenyurt'ta buluştuğu kadının parasını çaldı, hesabı ödeyip kaçtı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Veysel TİMDU- Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) 
Haber Giriş: 14.09.2021 - 10:34 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta buluştuğu kadının parasını çaldı, hesabı ödeyip kaçtı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esenyurt'ta buluştuğu kadının parasını çaldı, hesabı ödeyip kaçtı

Esenyurt'ta, bir kişi sosyal medyada tanışıp, kafede buluştuğu kadının çantasından para çalıp, hesabı ödedikten sonra kaçtı. O anlar kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerinde Esenyurt Meydanı'nda bulunan kafede meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın, internetten tanıştığı bir kişi ile kafede buluştu. Bir süre adamla sohbet eden kadın, daha sonra tuvalete gitmek için masadan kalktı. Masada tek kalan adam, kadının çantasında bulunan bir miktar parayı alarak cebine koydu.

Esenyurtta buluştuğu kadının parasını çaldı, hesabı ödeyip kaçtı

Daha sonra garsondan hesabı isteyip, ödeme yaptıktan sonra buradan ayrıldı. Masaya geri dönen kadın, çantasını kurcaladığında parasının olmadığını gördü. Kafe çalışanlarına durumu anlatan kadın, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Görüntülerde yaşanan hırsızlığın ortaya çıkması üzerine kayıtlarla beraber polis merkezine giden kadın, şikayetçi oldu. Polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Esenyurtta buluştuğu kadının parasını çaldı, hesabı ödeyip kaçtı

"HESABI ÖDEYİP KALKIP, GİDİYOR"

Yaşanan hırsızlık anlarını anlatan kafe çalışanı Furkan Özkan, "Hanımefendi ve beyefendi kafeye geldi. Daha sonra hanımefendi tuvalete giderken, beyefendi benden hesabı istedi. Beyefendi o sırada hesabı ödeyip, kalkıp gitti. Ondan sonra hanımefendi parasının olmadığını fark etti. Bize danıştı. Biz de o sırada güvenlik kamerasından bakınca durumu fark ettik" dedi.

Esenyurtta buluştuğu kadının parasını çaldı, hesabı ödeyip kaçtı

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi