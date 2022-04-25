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Esenyurt'ta bir manavı tekme-tokat dövdüler! Uzun bir sopayla saldırdı

#Istanbul#Esenyurt#Manav
Esenyurtta bir manavı tekme-tokat dövdüler Uzun bir sopayla saldırdı

Esenyurt’ta manavdan sebze almaya giden bir kadın ile dükkan sahibi arasında kavga çıktı. Kavgada kadın, manava uzun bir sopayla saldırırken, kadının yakınları da manavı darp etti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, manava alışveriş yapmaya gelen kadın ile manav sahibi arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Olay büyüyerek önce sözlü daha sonra kavgaya döndü. Bu sırada manav sahibi, iddiaya göre kadını iterek dışarıya çıkmasını söyledi. Buna sinirlenen kadın çevredeki akrabalarını çağırdı. Daha sonra kadın, elindeki sopa ile manava saldırdı. Manavın kavgada yaralanmadığı öğrenildi.

Esenyurtta bir manavı tekme-tokat dövdüler Uzun bir sopayla saldırdı

MANAVI TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Kadının yakınları da manava saldırarak dövmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ise olayı film izler gibi izlediği görüldü. Olay kısa bir süre sonra sona erirken kavga anları bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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#Istanbul#Esenyurt#Manav

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