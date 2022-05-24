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Esenyurt'ta camdan düşen Rabia Yaman'ın ölümüyle ilgili 2 tutuklama 

#Esenyurt#Rabia Yaman#Rezidans
Esenyurtta camdan düşen Rabia Yamanın ölümüyle ilgili 2 tutuklama

Esenyurt’ta lüks bir sitedeki dairenin camından düşerek hayatını kaybeden genç kızın olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2’si tutuklanırken, 1’i ise serbest bırakıldı. 

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Esenyurt Piri Reis Mahallesi’ndeki lüks sitede yaşanan olayda, günübirlik kiralık daireye 2’si kadın toplam 4 kişi eğlenmeye gitmiş, o sırada alkol aldıkları iddia edilen 4 kişilik gruptan Rabia Yaman (17) henüz bilinmeyen bir şekilde camdan düşerek hayatını kaybetmişti.

Siteye gelen polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürmüştü. Polis merkezinde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

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#Esenyurt#Rabia Yaman#Rezidans

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