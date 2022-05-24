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Esenyurt'ta lüks sitede Rabia Yaman'ın sır ölümü! Panikle kaçarlarken komşular yakaladı

#İstanbul#Esenyurt#Rabia Yaman

İstanbul Esenyurt’ta lüks bir sitedeki dairenin camından henüz bilinmeyen nedenle aşağı düşen 17 yaşındaki Rabia Yaman'ın ölümü şok etti. Olayı gören 3 kişi panikle kaçmaya çalışırken komşuları yakalayıp polise ihbar etti. Sitenin kiralık dairesinde bulunan 1’i kadın toplam 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, akşam saatlerinde Piri Reis Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, lüks bir sitenin günübirlik kiralık dairesine 2’si kadın toplam 4 kişi eğlenmeye gitti. O sırada alkol aldıkları iddia edilen 4 kişilik gruptan Rabia Yaman henüz bilinmeyen bir nedenle camdan aşağı düştü.

PANİK HALİNDE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Olayı gören diğer 3 arkadaşı panik halinde siteden kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden komşular şahısları yakalayarak yaşanan olayı polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis, kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Sağlık ekipleri, ilk yapılan incelemelerde Rabia Yaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi alan polis, inceleme başlattı.

Öte yandan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Rabia Yaman’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#İstanbul#Esenyurt#Rabia Yaman

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