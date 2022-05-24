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Rabia Yaman'ın sır ölümünde arkadaşlarının ifadesi ortaya çıktı

#İstanbul#Esenyurt#Rabia Yaman
Rabia Yamanın sır ölümünde arkadaşlarının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta 17 yaşındaki Rabia Yaman, bir sitenin 10'uncu katından düşerek hayatını kaybetmişti.  Olay sırasında aynı evde olan 3 kişinin ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden Volkan C. ifadesinde "Rabia kalktı cama koştu ve atladı" dedi.

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Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Esenyurt'ta lüks bir sitede meydana geldi. Sitenin 10'uncu katından düştüğü belirtilen Rabia Yaman hayatını kaybetti. Olaydan sonra Yaman'la aynı evde olan E.C.A. (14), Volkan C. (19) ve Mehmet K. (24) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

Şüphelilerden Volkan C. ifadesinde “Ben E.N. ve Mehmet'i tanıyorum. Rabia'yla yeni tanışmıştım. Birlikte eve gittik, alkol almaya başladık. Bir süre sonra Rabia alkolün etkisiyle lavaboya gideceğini söyledi. Ayağa kalktı ve cama doğru koştu, ben tuttum. Sonra o sırada yandaki odada oturan E. ile Mehmet'e seslenip 'Bu kız atlayacak' dedim. E. geldi. 'Kız kıza konuşalım' dedi. İçeride konuşuyorlardı. Sonra Rabia kalktı cama koştu ve atladı" dedi.

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'RABİA ATLADI' DİYE BAĞIRDI

Mehmet K.'nin ise ifadesinde “Ben ve E. odada otururken Volkan 'Bu kız atlayacak' diye seslendi. Biz yanlarına gittik. E. ile Rabia kız kıza konuşuyorlardı. Biraz sonra E. 'Rabia atladı' diye bağırdı. Ben başka bir şey görmedim, bilmiyorum" dedi.

Olayla ilgili gözaltındaki 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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#İstanbul#Esenyurt#Rabia Yaman

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