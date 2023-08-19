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Olay, saat 15.00'te KazÄ±m Karabekir Mahallesi 1030. Sokakta meydana geldi. 5 katlÄ± bir apartmanÄ±n 3'Ã¼ncÃ¼ katÄ±nda oturan bir kadÄ±n balkona Ã§Ä±karak eÅŸinin kendisini ve 2 Ã§ocuÄŸuna ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek "Beni bu adamdan kurtarÄ±n" diye baÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ±.

GÃ–ZALTINA ALINDI

Sesleri duyan mahalleli sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±. KadÄ±n baÄŸÄ±rmaya devam edince mahalleli durumu polise bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler dairenin ziline bastÄ±. KapÄ± aÃ§Ä±lÄ±nca iÃ§eri giren ekipler, kadÄ±nla birlikte iki Ã§ocuÄŸu dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karÄ±rken, kocasÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

O anlar Ã§evredekilerin cep telefonu kamerasÄ±yla kaydedildi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde bir kadÄ±nÄ±n balkonda Ã§ocuklarÄ±yla birlikte beklediÄŸi, sokakta Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin toplandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â

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"BOYNUNDAN TUTMUÅž EVE GÃ–TÃœRMEYE Ã‡ALIÅžIYORDU"

Mahalle sakini Murat Yurteren "Evden Ã§Ä±ktÄ±m. Caddeye doÄŸru ilerliyordum, baÄŸÄ±rÄ±ÅŸ sesi duydum. Buraya doÄŸru geldim. Adam kadÄ±nÄ± boynundan tutmuÅŸ eve doÄŸru gÃ¶tÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. 2 tane Ã§ocuÄŸunu rehin almÄ±ÅŸ. KadÄ±n 'Beni bu adamÄ±n elinden kurtarÄ±n, Ã§ocuklarÄ±mÄ± baÅŸkasÄ±na verecek' diye baÄŸÄ±rÄ±yordu. Sonra polis ekipleri geldi. KocayÄ± evden aldÄ±lar. KadÄ±nÄ± ve Ã§ocuklarÄ± gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler" dedi.Â

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