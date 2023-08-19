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Esenler'de korku dolu anlar! Balkona çÄ±kÄ±p 'Beni bu adamdan kurtarÄ±n' diye baÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Esenler#KadÄ±na Åžiddet#GözaltÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 19, 2023 17:42

Ä°stanbul Esenler'de bir kadÄ±n evin balkonuna Ã§Ä±karak "Beni bu adamdan kurtarÄ±n" diye baÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine polis ekipleri iki Ã§ocuÄŸu ile birlikte kadÄ±nÄ± evden Ã§Ä±karÄ±p, kadÄ±nÄ±n kocasÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. OlayÄ± anlatan bir mahalle sakini, "Adam kadÄ±nÄ± boynundan tutmuÅŸ eve doÄŸru gÃ¶tÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Ä°ki Ã§ocuÄŸunu rehin almÄ±ÅŸ. KadÄ±n 'Beni bu adamÄ±n elinden kurtarÄ±n, Ã§ocuklarÄ±mÄ± baÅŸkasÄ±na verecek' diye baÄŸÄ±rÄ±yordu" dedi.

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Olay, saat 15.00'te KazÄ±m Karabekir Mahallesi 1030. Sokakta meydana geldi. 5 katlÄ± bir apartmanÄ±n 3'Ã¼ncÃ¼ katÄ±nda oturan bir kadÄ±n balkona Ã§Ä±karak eÅŸinin kendisini ve 2 Ã§ocuÄŸuna ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek "Beni bu adamdan kurtarÄ±n" diye baÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ±.

GÃ–ZALTINA ALINDI

Sesleri duyan mahalleli sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±. KadÄ±n baÄŸÄ±rmaya devam edince mahalleli durumu polise bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler dairenin ziline bastÄ±. KapÄ± aÃ§Ä±lÄ±nca iÃ§eri giren ekipler, kadÄ±nla birlikte iki Ã§ocuÄŸu dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karÄ±rken, kocasÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Esenlerde korku dolu anlar Balkona Ã§Ä±kÄ±p Beni bu adamdan kurtarÄ±n diye baÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ±

O anlar Ã§evredekilerin cep telefonu kamerasÄ±yla kaydedildi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde bir kadÄ±nÄ±n balkonda Ã§ocuklarÄ±yla birlikte beklediÄŸi, sokakta Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin toplandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â 

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"BOYNUNDAN TUTMUÅž EVE GÃ–TÃœRMEYE Ã‡ALIÅžIYORDU"

Mahalle sakini Murat Yurteren "Evden Ã§Ä±ktÄ±m. Caddeye doÄŸru ilerliyordum, baÄŸÄ±rÄ±ÅŸ sesi duydum. Buraya doÄŸru geldim. Adam kadÄ±nÄ± boynundan tutmuÅŸ eve doÄŸru gÃ¶tÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. 2 tane Ã§ocuÄŸunu rehin almÄ±ÅŸ. KadÄ±n 'Beni bu adamÄ±n elinden kurtarÄ±n, Ã§ocuklarÄ±mÄ± baÅŸkasÄ±na verecek' diye baÄŸÄ±rÄ±yordu. Sonra polis ekipleri geldi. KocayÄ± evden aldÄ±lar. KadÄ±nÄ± ve Ã§ocuklarÄ± gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler" dedi.Â

Esenlerde korku dolu anlar Balkona Ã§Ä±kÄ±p Beni bu adamdan kurtarÄ±n diye baÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ±

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#Esenler#KadÄ±na Åžiddet#GözaltÄ±

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