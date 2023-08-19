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Arı sokması nedeniyle fenalaşan iş insanı Aydın Berkman hayatını kaybetti

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#Muğla#Bodrum#Arı Sokması
Arı sokması nedeniyle fenalaşan iş insanı Aydın Berkman hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 17:21

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iş insanı Aydın Berkman'ı (61), ailesiyle tatil yaptığı teknede arı soktu. Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu belirtilen Berkman, kısa süre sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

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Matbaa sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın yönetim kurulu başkanı Aydın Berkman, Orak Adası'nda bir koyda demirli teknede, ailesiyle tatil yaparken bugün, sabah saatlerinde, arı soktu. Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu belirtilen Berkman, kısa süre sonra fenalaştı.

Arı sokması nedeniyle fenalaşan iş insanı Aydın Berkman hayatını kaybetti

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMAN HAYATINI KAYBETTİ

Ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bodrum Deniz Kurtarma ambulansı 'Yaşam' ile 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Tekneye ulaşan ekipler, kalbi duran Berkman'a, yaklaşık yarım saat kalp masajı yaptı. Ancak Berkman, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Arı sokması nedeniyle fenalaşan iş insanı Aydın Berkman hayatını kaybetti

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Aydın Berkman'ın Sahil Güvenlik ekipleri eşliğinde limana getirilen cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi. 

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#Muğla#Bodrum#Arı Sokması

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