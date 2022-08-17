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Esenler'de ekipleri harekete geçiren görüntü: Eşini toprağa gömdü, gerçek çok farklı çıktı

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#Toprak#Elektrik#İstanbul
Esenlerde ekipleri harekete geçiren görüntü: Eşini toprağa gömdü, gerçek çok farklı çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 10:25

Esenler'de Fikriye Şahin, vücudundaki elektrikten kurtulsun diye eşi Suphi Şahin'i inşaat alanında toprağa gömüp, ellerini açarak dua etti. Bu ilginç ve tedirgin edici anları gören inşaat bekçisi, polise haber verdi. Polis ekiplerine durumu anlatan Şahin, eşiyle inşaattan ayrılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Esenler 15 Temmuz Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde Fikriye Şahin ve kocası Suphi Şahin inşaat alanına kaçak yollarla girdi. Kadın burada bir anda kocasını mezara gömer gibi toprağa gömdü ve başında dua etmeye başladı. Bu durumu gören inşaat bekçisi olaydan şüphelenerek polislere haber verdi.

Alarma geçen polis ekipleri hemen olay yerine geldi. Kadının, polise eşini elektrik çarptığını, vücudundaki elektriğin gitmesi için eşini toprağa gömdüğünü söylediği öğrenildi. Bunun üzerine polisler ayrıldı. Şahin çifti de evlerine döndü.

Esenlerde ekipleri harekete geçiren görüntü: Eşini toprağa gömdü, gerçek çok farklı çıktı

İnşaat işçilerinden Hüsnü Çelik, "Biz burada çalışıyorduk. Etraftakiler 'birine elektrik çarpmış' dedi. Biz sorduk yıllar önce elektrik çekmiş vücudu. Bunun için de kendisi toprağa gömmüş toprak elektriği alsın diye. Daha sonra polisler geldi. En sonda da karı koca çıkıp gittiler. Artık eve mi gittiler hastaneye mi gittiler bilmiyorum" dedi.

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#Toprak#Elektrik#İstanbul

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