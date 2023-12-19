‘Eşbaşkanlık’ sözüne yanıt: Duymuyorum

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Saraçhane’de Gençlik Meclisi ile bir araya geldi. Konuşmasında 5 yıl daha baş-kanlığa talip olduğunu belirten İmamoğlu, “İster Ekrem Başkan, ister Eko Başkan deyin” diyerek gençlerden destek istedi. Daha sonra gazetecilerin gündeme yönelik sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İYİ Parti’den kendisine yönelik “CHP Eşbaşkanı” söylemlerinin hatırlatılması üzerine “Benim kulağım kötü sesleri hiç duymuyor. Kötü sözleri de duymuyor” dedi.

KENDİ İÇ MESELELERİ

İmamoğlu, İYİ Parti İBB grubundaki istifalarla ilgili olarak da şunları kaydetti: “Benim yorum yapabileceğim bir saha asla değil. Her ne kadar bir ittifakımız olsa da bir siyasi partinin kendi iç meselesine ne yorum yaparım, ne müdahil olurum. Sadece eğer orada bir anlaşmazlık, bir kavga, bir gürültü varsa bundan üzüntü duyarım. Keşke olmasa. Keşke kendi içlerinde daha bütünlükçü bir yapıları olsa.”

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İYİ PARTİLİ METE KOCA: ‘SENİ BAŞKAN SEÇTİRMEYECEĞİZ’

İYİ Parti’nin yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini açıklamasının ardından CHP ile işbirliğini savunan isimler ya ihraç edildi ya da istifa etti. İYİ Parti Genel Merkez Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Mete Koca, İmamoğlu’nun İBB Meclis üyeleri üzerinden operasyon çektiğini söyleyerek “Operasyonun büyüğü 31 Mart’ta olacak Sayın Eşbaşkan, seni başkan seçtirtmeyeceğiz” dedi.