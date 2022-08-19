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Erzincan-Sivas karayolunda heyelan...

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#Erzincan#Sivas#Heyelan
Erzincan-Sivas karayolunda heyelan...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 19:17

Erzincan'da yüksek kesimlerde etkili olan sağanak 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan Geçidinde heyelana sebep oldu. Karayolunu ulaşıma kapatan tonlarca çamur yığınını temizlemek için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

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Bir süreden beri sıcak havanın etkisinde olan Erzincan'da bugün saat 16.30 sıralarında yağmur etkili oldu. Yüksek kesimlerde sağanak halinde yağan yağmur Erzincan-Sivas karayolunda 2 bin 160 metre rakımlı Sakaltutan Geçidinin kaçış rampalarında heyelana sebep oldu. Yağmur sularıyla birlikte akan çamur, karayolunu ulaşıma kapattı. Heyelan sebebiyle Erzincan ve Sivas tarafından onlarca araç kuyruk oluşturdu. Trafik ekipleri, Erzincan çıkış noktasında araçları beklemeye aldı.

Olay yerine giden Vali Mehmet Makas, çalışmaları inceledi. İş makineleriyle başlatılan temizlik çalışması hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Makas, "Ekiplerimiz yolda temizlik çalışması yapıyor. Kısa sürede karayolunu ulaşıma açacağız dedi.

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#Erzincan#Sivas#Heyelan

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