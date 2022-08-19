Son dakika: Konut ve kira fiyatlarında yükseliş! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında müjde vereceğiz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Doğduğumuz günden beri suyunu içtiğimiz İstanbul'u her köşesiyle ayrı seviyoruz. Geçtiğimiz hafta restorasyonu tamamlanan, Ayazma Camimiz ile Medeniyet Üniversiteniz kütüphanesini hizmete açtık. Temmuz'da İbn-i Haldun Üniversitesi mezuniyetine katıldık. Ukrayna tahılının İstanbul'dan taşınmasına şahitlik ettik. 15 Temmuz darbe girişimi yıldönümü vesilesiyle şehit ve gazilerimizi Saraçhane'de andık. Görüldüğü gibi eğitimden kültür sanata, uluslararası etkinlerden milli bayramlara, ülkemize değer katan her anında İstanbulla birlikte olduk, oluyoruz.

"MARMARA DEPREMİNDE YIKILAN YERLERİ AYAĞA KALDIRDIK"



Az önce sordum şu anda resmi rakam nedir. 60-70 bin dediler. Esenler'de bu muhteşem töreni yapıyoruz. Bu tören vesilesiyle güzide ilçelerden Esenler'de sizlerleyiz. 18 bin insanımızı toprağa verdiğimiz 1999 depreminin 23.yıldönümüydü. 23 yıl geçti ama acısı yüreklerimizde hala ilk günkü gibi tazedir. O felaketin olduğu dönemde iktidarda kim vardı. Rahmetli olmuş Ecevit vardı. Afette iktidar ne yaptı. Tamamen bittiler, tükendiler. Biz iktidara geldik, bu yıkılan yerleri ayağa kaldırdık. Bingöl depremi, Van depremi ve Simav'ı hatırlayın. Bütün depremlerde Gölcük depremini Sakarya'yı Kocaeli'nin genelini hatırlayın. Hepsinde anında şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Çünkü biz söz verdik mi yaparız. Ve yaptık. Afetleri engellemek bizim elimizde değil ama yıkıcı etkilere karşı tedbir almak bizim elimizdedir. Büyük bir kentsel dönüşüm çalışması başlattık.





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Amacımız sağlıksız çirkin yapı bırakmamaktı. Şehirlerimizi adete yeniden inşa ederken, vatandaşımızı mağdur etmedik. Teknolojik imkanı da kullanarak eski kötü alışkanlıkların önünü kestik. 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. 12 milyon vatandaşımızı güvenli bina yeşil alanlarıyla huzur içinde hayatlarını sürdürecek yuvalarına kavuştular. Dünyaya örnek bir modeli hayata geçirdik. 1 milyon 170 bin konut sayesinde 5 milyon vatandaşın huzurla oturmasını sağladık. Yüzde 60'ın 50 milyon vatandaşı afete karşı koruma altına aldık. Ana muhalefet Antalya'da yangın oldu. Muğla'da yangın oldu. Büyükşehir onlarda. Ne yaptınız? Herhangi bir şey yaptılar mı? Biz yaptık. İzmir Belediyesi CHP'de. Ne yaptılar? Hiçbir şey. Konutları ayağa kaldıran biz olduk. Muğla'da, Antalya'da belediye CHP'de diye biz seyredemezdik. Devlet olarak buralara yardım elimizi uzattık. Bu işler yalan çarpıtmayla olmaz.

"TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK"



Biz milletimize ne söz vermişsek harfiyle yerine getiriyoruz. Ne aldanan ne aldatan olacağız. İlkemiz bu. Depreme ve diğer afetlere hazırlık konusunda bu ilkeye bağlıyız. Bizim projelerimiz gibi aklın ve bilim dışında işlerde esip gürleyenlere itibar etmeyin. Bay Kemal'in sabah söylediği akşam söylediği başka. İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürerek tarihi başarıya imza attık. 140 bin konut işyeri dönüşümü devam ediyor. Fikirtepe'de bile 15 bin konutun dönüşümünü sağlıyoruz. Kirazlıtepe'de 5 bin konutluk dönüşüm gerçekleşiyor. Kartal, Beyoğlu Beykoz, Silivri'de 9 ilçenin tamamında projeleri tamamlamak için işçi ve mühendisimiz arı gibi çalışıyor. Hep daha çok çalışarak, hedeflerimize ulaşacağız. 14 Haziran'ı unutmayalım. 2023'ü hiç unutmalıyım.





60 bin konutluk dev dönüşüm projesini burada yükseltiyoruz. 4 katı geçmeyen yatay mimariye sahip depreme dayanıklı eserlerden oluşuyor. Esenler'de inşa edilen evler, 80 ile 125 metrekare büyüklükleri kapalı otoparkı ile çevre ilçelerin çehresini değiştirecek. Bu projenin içinde yok yok desek yeridir. Bu projede 1924 derslikli 63 okul var. 23 cami var. 166 bin metrekarelik sosyal ve kültürel tesisler var. 35 bin kişinin istihdam edileceği teknoloji geliştirme bölgesi var. 2.etabı da tamamlandığında İstanbul'un en büyük millet bahçelerinden biri var. Konutların yarısı Esenler'deki riskli yapıların dönüşümü diğerleri çevre ilçelerin dönüşümünde kullanılacak. Bugün 2 bin 100 konutumuzun anahtarlarını hak sahiplerine veriyoruz. Yıl sonunda 4 bine çıkarıyoruz. Evlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Büyükşehir belediyesi kimde. CHP'de. CHP şu görevi aldı alalı 3 yıl oldu. Depreme yönelik konut inşasına yönelik bir şey gördünüz mü? Ben de belediye başkanlığı yaptım. KİPTAŞ konutlarını yapan bu kardeşiniz oldu. Bu iş aşk işi. Yok Bodrummuş, sel oluyor, nerede beyefendi? Yangın var nerede? Yine aynı yerde. İstanbullu gereken dersi 2023'te verecek mi? Deprem ardından yürütülen çalışmalar dahi gerçekleştirilmemiştir. Bireysel olarak herkes gayret göstermiştir, destekleyecek mekanizma maalesef yoktur.Kurumlarımızı bu doğrultuda yapılandırdık.Eğitimde yaptıklarımız ortada. 208 üniversitemiz var. Biz ilkokula gittiğimizde 75 kişilikti. Şimdi 36. 81 vilayetimizde üniversiteler doçentler öğrencilerimizin olduğu yere gidiyor. Ey Bay Kemal bunlar boş lafla olmuyor. Sağlıkta şehir hastanelerimizi kuruyoruz. Eğitimdeki duruşumuz kararlı şekilde devam ediyor. Ulaşımda 28 bin km aşkın yollarımız var. Otoban, otoyollar, tüneller, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü düşünün. Acaba Bay Kemal oralardan geçti mi? Ben istiyorum o da nasiplensin, bazı şeyleri de öğrensin. Oraları da yıkma kararı alabilirler. Onlar yapmaya değil yıkmaya geleceklerini söylüyorlar. Yapacak çok şeyimiz var. 2.5 milyar avroya mal olmuş Çanakkale Köprüsü bir başka güzel. Bunları onların hayalleri bile ulaşamaz bizim icraatlerimize. Yapıların yüzde 60'ını koruma altına almaktan bahsediyoruz. Bu başlı başına bir devrimdir. İnşallah önümüzdeki ayın ortasına doğru hem konut, kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek hem depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız. Şimdilik müjdeyi vereceğimiz bir güne bırakıyorum. Tarım Kredi'de büyükbaş hayvanlarına da diğer ürünlerde de yüzde 30-35 gibi indirimler yapmak suretiyle ucuz fiyatla ürünleri ulaştıracağız. Abdülhamid Han sondaj yapıyor. Abdülhamid Han'a saldıranlar yalnız. Onların cesedi var. Abdülhamid Han bir abide.