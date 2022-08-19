Dünya diken üzerinde... Rusya'dan flaş Zaporijya açıklaması

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Dünyanın gözü kulağı bir süredir Zaporijya Nükleer Santrali'nden gelen haberlerde.

Zira Avrupa’nın en büyük nükleer santralı Zaporijya’nın çatışmaların ortasında kalması sonrası tabiri caizse nükleer alarm yaşanıyor.

Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Lviv'deki zirvenin ardından Zelenski, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından Zaporijya'ya yapılacak potansiyel bir misyonun parametrelerini kabul ettiğini söylemişti.

Ukrayna liderinin bu açıklamasının ardından gözler Rusya'ya çevrildi.

RUSYA AÇIKLADI: BU AŞAMADA BİR SEÇENEK DEĞİL

Bölgedeki olası bir kazanın nükleer felakete yol açabileceği uyarıları sürerken Moskova cephesinden Zaporijya ile ilgili ilk açıklama az önce geldi.

Rusya, Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki bölgenin tamamen silahsızlandırılması yönündeki talepleri reddetti.

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Açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Ivan Nechayev'den geldi.

BBC'de yer alan habere göre, Rus yetkili bölgenin silahsızlandırılmasının tesisi daha savunmasız hale getireceğini söyledi.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

Bölgenin silahsızlandırılmasının 'bu aşamada bir seçenek olmadığını' belirten Nechayev, Ukrayna'nın provokasyonlara imza atabileceği iddiasını yineledi.

Ukrayna tarafı ise Rusya'yı tesisi askeri kalkan olarak kullanmak ile suçluyor.

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ZELENSKİ: ÖZEL HEDEF HALİNE GELDİLER

Bu iddiayı dile getiren Zelenski, 'Tesisi siper olarak kullanarak ateş eden her Rus askeri, istihbarat ajanlarımız, özel servislerimiz ve ordumuz için özel bir hedef haline geldiğini anlamalıdır' demişti.

BU SANTRAL NEDEN ÖNEMLİ?

1984 ve 1995 yılları arasında inşa edilen Zaporijya nükleer santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dokuzuncu en büyük nükleer santrali konumunda.

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Her biri 950 MW üreten altı reaktöre ve toplam 5 bin 700 MW çıkışa sahip olan tesis Ukrayna'nın enerjisinin 4'te 1'ini üretiyor.

Tesis, Dinyeper nehri üzerindeki Kakhovka rezervuarının kıyısında, Güneydoğu Ukrayna'da Enerhodar'da yer alıyor.

Nükleer santral Donbas bölgesinden yaklaşık 200 kilometre, Kiev'in 550 kilometre güney doğusunda yer alıyor.

ON BİNLERCE HAYATA MAL OLDU

26 Nisan 1986'da, o dönem Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Ukrayna'nın başkenti Kiev'in 130 kilometre kuzeyindeki Çernobil kenti, insanlık tarihinin en korkunç çevre felaketlerinden birine sahne olmuştu.

Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali'nin dördüncü reaktöründe yaşanan patlama sonucu çevreye, 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının 50 katına eşit miktarda radyasyon yayılmıştı.

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Patlamanın ardından radyoaktif madde yüklü bulutlar Türkiye dahil birçok ülkeyi etkilemiş, Çernobil nükleer faciası bazı bağımsız araştırmalara göre yaklaşık 200 bin kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak ölümüne sebep olmuştu.