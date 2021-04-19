Son dakika... İmam hatip sözleri tepki çekmişti! Erol Mütercimler için karar verildi
Katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler hakkında savcı mütalaasını verdi. Mütalaada Mütercimler'in Halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Son dakika haberine göre Erol Mütercimler, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler hakkında savcı mütalaasını verdi. Mütalaada Mütercimler'in Halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.
EROL MÜTERCİMLER'E 10 AY HAPİS CEZASI
Katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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