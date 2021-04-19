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Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 19.04.2021 - 11:30 | Son Güncelleme:

Son dakika... İmam hatip sözleri tepki çekmişti! Erol Mütercimler için karar verildi

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Son dakika... İmam hatip sözleri tepki çekmişti! Erol Mütercimler için karar verildi

Katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler hakkında savcı mütalaasını verdi. Mütalaada Mütercimler'in Halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Son dakika haberine göre Erol Mütercimler, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler hakkında savcı mütalaasını verdi. Mütalaada Mütercimler'in Halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

EROL MÜTERCİMLER'E 10 AY HAPİS CEZASI

Katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erol Mütercimler’e dava: 1.5 yıl hapsi istendi
Erol Mütercimler’e dava: 1.5 yıl hapsi istendi
Bir imam hatipli olarak Erol Mütercimler konusunda ne diyorum
Bir imam hatipli olarak Erol Mütercimler konusunda ne diyorum?

Son dakika... İmam hatip sözleri tepki çekmişti Erol Mütercimler için karar verildi

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