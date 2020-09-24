Erol Mütercimler’e dava: 1.5 yıl hapsi istendi

Erol Mütercimler’in 7 Eylül’de katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler tepkilere neden olmuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve İlim Yayma Cemiyeti Derneği savcılığa başvurarak Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda hazırladığı iddianameyle, Mütercimler’in ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan 9 aydan 1.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İddianamede Varank, Erdoğan ve İlim Yayma Cemiyeti Derneği ile birlikte 16 isim ‘müşteki’ olarak yer aldı.

‘HAKARET ETMEK İSTEMEDİM’

İddianamede, Mütercimler’in soruşturma aşamasında alınan ifadesine de yer verildi. Mütercimler, iddianamede yer alan ifadesinde, programın 4 saate yakın sürdüğünü, yorgunluk sebebiyle söylemek istediklerini tam olarak dile getiremediğini öne sürdü. Söylemek istediklerini ifade edemediğini belirten Mütercimler, “Programı tekrar izleyince dehşete düştüm. Derhal bir basın bildirisiyle Türk halkından özür diledim” savunmasını yaptı.

‘ALANEN TAHKİRDE BULUNDU’

İddianamenin devamında ise televizyon programında katılımcı olan Müfit Yüksel’in, “Oysa ki Saint Joseph, Saint Benoit, Saint Michel kimlerin kurduğu okullar, fizik papazlarının kurduğu okullar yani” diye sözler kullandığı belirtilerek, “Bu sözlere karşılık konuşan şüphelinin, kullandığı sözlerle, toplumun belirli ve belirlenebilir bir kesimini teşkil eden aynı tür eğitim kurumu olan imam hatip okullarından mezun olmuş kimselere karşı yayın yoluyla alenen tahkirde bulunduğu kanaatine varılmıştır” denildi.