Erol Evcil ve ailesine kötü haber

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022 yılında demir çelik sektöründen paravan şirketler kurarak, sahte faturalarla kamuya zarara uğrattıkları gerekçesiyle, aralarında Erol Evcil’in de (Eşrefoğlu) bulunduğu 374 kişi hakkında gözaltı karar verdi. Daha sonra savcılık dosyayı 3 ayrı suç örgütü olduğu iddiasıyla ayırdı. Soruşturma kapsamında ilk dava örgüt liderliğiyle suçlanan Evcil ve aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıldı.

AİLE BOYU SANIKLAR

İddianamede, ‘örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve amme alacaklarının tahsili hakkındaki kanuna muhalefet’ ile suçlanan Evcil’in yanı sıra annesi Ayten Evcil (75), babası Salih Evcil (76), kardeşleri Gülderen Evcil Ardıç ve Remziye Evcil Şengül ile yeğenleri Alperen Şengül, Berat Nuri Şengül ve Mirza Ardahan Ardıç da sanık olarak yer aldı. Yargılama 2023 yılında tamamlandı. ‘Demir Yumruk’ davasına bakan mahkeme, Evcil’in anne-babası, kardeşleri ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu 11 sanığın, tüm suçlardan beraatına kararı verdi. Mahkeme, Evcil’in ‘örgüt kurmak ve yönetmek ile nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından beraatına hükmederken, sanığı, ‘muvazaalı davranışlarla amme alacağının tahsilini engellediği’ gerekçesiyle 15 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı. Mahkeme, sanıklar Alpaslan Gazi Ağca, Sadun Budinli, Fırat Ardıç, Hasan Kabuklu ve Tolga Demirel’e de aynı suçtan toplamda 7 yıl 10 ay 15’er gün ceza verirken, ‘nitelikli dolandırıcılık ve örgüt üyeliği’ suçlarından beraatına karar verdi.

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BERAATLARI BOZULDU

Kararın istinaf incelemesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi tarafından yapıldı. İstinaf mahkemesi, dolandırıcılık suçundan verilen beraat kararını onayarak, bu suç yönünden yapılan istinaf başvurusunu reddetti. İstinaf mahkemesi, sanıklar hakkındaki ‘örgüt suçlamasına’ ilişkin yerel mahkemenin eksik inceleme ve araştırma yaptığını, işaret edilen eksikliklerin giderildikten sonra sanıkların durumların bu suç yönünden yeniden değerlendirilmesi gerektiğine de hükmetti.

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MAHKEME YENİDEN DEĞERLENDİRECEK

Yerel mahkeme, istinaf mahkemesinin işaret ettiği eksiklikleri giderecek ve belirtilen araştırmaları yaptıktan sonra, örgüt suçu yönünden sanıkların durumunu yeniden değerlendirecek.