Ermenistan’la normalleşmede ikinci adım

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Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci temkinli adımlarla sürüyor.

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KARGO BAŞLIYOR

Hava kargo uçuşlarının başlaması için çalışmalarda sona gelindi. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, 2022 yılı sona ermeden iki ülke arasında uçuşlar başlayacak. Böylece Ermenistan’da, Gürcistan üzerinden satılarak rafları dolduran Türk malları hava kargo yoluyla bu ülkeye direkt satılabilecek.

Üzerinde çalışılan bir diğer konu ise Alican Sınır Kapısı’nın açılıp üçüncü ülke vatandaşlarının iki ülke arasında seyahatine izin verilmesi. Ancak yol üzerinde 128 metre uzunluğunda bir köprü var. Güvenli geçiş için bu köprünün tamir edilmesi gerekiyor. Konuyla ilgili birkaç hafta önce uzmanlar düzeyinde bir toplantı yapıldı. Ancak bölgedeki ağır kış koşulları nedeniyle bu konuda somut adımların biraz daha zaman alması bekleniyor.

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DOĞRUDAN TİCARET

Bir süre sonra iki ülke arasında doğrudan ticaret için de şimdiden alt düzeyde teknik çalışmalar başladı.