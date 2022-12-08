İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu ne konuştular

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İki başkan görüşmeyi aynı dakikalar içinde birbirine benzer metinlerle sosyal medya hesabından duyurdular.

Peki iki başkan ne görüştü?

Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken güçbirliği mi yaptılar?

Bu soruların yanıtını aramaya devam edeceğiz. Çünkü cumhurbaşkanı adayının belirlenme süreci yaklaştıkça bu tür temaslar önem kazanıyor. Ama asıl başka bir görüşme var. Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşmesinden söz ediyorum.

İMAMOĞLU-KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu önceki gün görüştüler. Biri CHP Genel Başkanı, diğeri CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. İkisinin görüşmesinin ilginç olan tarafı ne diyebilirsiniz. Ama İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesi hem cumhurbaşkanlığı adaylığı açısından hem de Kaftancıoğlu ile İmamoğlu arasında yaşanan kriz açısından önemli.

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İMAMOĞLU-KAFTANCIOĞLU KRİZİ

Çünkü Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu arasındaki kriz giderek tırmanıyor. Kaftancıoğlu’nun, tartıştığı Ekrem İmamoğlu’nun arkasından “Şizofren” dediği medyaya yansımıştı. İmamoğlu’nun CHP İstanbul İl Merkezi’ne baskın yaptığı ama o sırada Kaftancıoğlu’nun binayı terk ettiği ortaya çıkmıştı.

Ekrem İmamoğlu bu söylentileri yalanlamadı. Tam aksine, “Nezaketli bir hanımefendidir. Yani bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum” diyerek bir anlamda doğrulamış oldu. Canan Kaftancıoğlu ise yalanlama ya da doğrulama yoluna gitmedi. Sükût ikrardan gelir.

TOKALAŞMAMA KRİZİ

Aynı zamanda İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında da soğuk savaş yaşanıyor. Çünkü ikisi de cumhurbaşkanı adaylığına talipler. Böyle olunca aralarındaki rekabet kaçınılmaz oluyor. İstanbul’daki vizyon toplantısında Kılıçdaroğlu önce İmamoğlu’nun elini sıkmadı, salondan ayrılırken tokalaştı. Canan Kaftancıoğlu ise sıradan herkesle tokalaşırken İmamoğlu ile tokalaşmamayı tercih etti. Soğukluk kameralara da yansımış oldu.

Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na bir mektup yazıp Kaftancıoğlu ile yüzleştirilmeyi önermişti. Ancak Kılıçdaroğlu İstanbul’da bulunduğu üç gün boyunca İmamoğlu ile görüşmemişti.

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CHP GENEL MERKEZİ’NDE

Ekrem İmamoğlu’nun, Mansur Yavaş’la görüştüğü 6 Aralık Salı günü Ankara’ya aslında Kılıçdaroğlu ile görüşmeye geldiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile CHP Genel Merkezi’nde görüştü. Peki ne konuştular? Kaftancıoğlu krizini konuştukları söyleniyor. Ama cumhurbaşkanı adaylığı konusuna girmedikleri ifade ediliyor. Bu görüşmeden sonra İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasındaki kriz çözülür mü? Kolay görünmüyor ama yine de onu zaman gösterecek. Ama asıl iş cumhurbaşkanı adaylığında düğümleniyor.

2023’TE ÜÇ SANDIK MI?

Biz 2023’te cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimini düşünüyoruz, sen üçüncü sandığı nereden çıkardın, diye düşünmeyin.

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2023’te iki sandıkta oy kullanacağız ama başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği referanduma giderse önümüze üçüncü sandık gelecek. Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi dün son kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında değerlendirildi. Teklifin cuma günü saat 14.30’da Meclis’e sunulmasına karar verildi. Bütçe takvimi nedeniyle anayasa değişikliğinin ocak ayında gündeme alınması bekleniyor.

MİLLETVEKİLİ SAYISI

AK Parti ve MHP’nin milletvekili sayısı 334 olduğu için Anayasa’yı değiştirmek için gerekli olan 360’a ulaşılamıyor. Başörtüsü konusunu gündeme getiren CHP, anayasa değişikliğine destek vermeyeceğini açıkladı. Anayasa değişikliği için muhalefetten en az 24 milletvekilinin desteği gerekiyor. Anayasa değişikliğinin Meclis’ten geçmesi için AK Parti’nin, HDP’nin ya da İYİ Parti’nin desteğini alması gerekiyor.

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AKŞENER’İN SINAVI

Başörtüsü aynen 367 oylaması gibi bir turnusol kâğıdı olacak. 367 kararının alındığı cumhurbaşkanlığı seçiminde Mehmet Ağar ve Erkan Mumcu oylamaya girmediği için, merkez sağ seçmen sandıkta cezalandırmıştı. Mehmet Ağar ve Erkan Mumcu’yu siyasetten silen süreç böylece başlamıştı. Şimdi aynı sınav Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal’ı bekliyor.

MUHALEFETİN TAKTİĞİ

Anayasa değişikliğiyle ilgili olarak muhalefetin A ve B olmak üzere iki aşamalı bir planı olduğu söyleniyor. A planı, oylamaya girmeyerek anayasa değişikliğinin Meclis’ten geçmesini önlemek.

B planı ise eğer değişiklik referandumu zorunlu kılan 360-400 arasında bir sayıya ulaşırsa referanduma gitmesini önlemek için destek vererek 400 milletvekilinin üstüne çıkarmak.

ÜÇ SANDIK

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Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği referanduma gidecek bir sayısal oranla Meclis’ten geçtiği takdirde referandumun 2023 seçimleriyle aynı gün yapılması düşünülüyor. Bu gerçekleştiği takdirde 2023 seçimlerinde önümüze üç sandık gelecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir sandıkta, milletvekili seçimi için ikinci sandıkta, anayasa değişikliği için üçüncü sandıkta oy kullanmak durumunda kalacağız.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU, ERDOĞAN’DAN DAVACI OLMALI

Temel Karamollaoğlu, “Tayyip Bey’den davacı olacağım” deyince hak verdim.

Bence Temel Bey haklı. Mutlaka davacı olmalı.

Erdoğan, Erbakan’ın hayali olan Ayasofya’yı açtığı için davacı olmalı.

Erdoğan, Erbakan’ın hedefi olan Taksim’e cami yaptırdığı için davacı olmalı.

Erdoğan, Erbakan’ın gayesi olan başörtüsü yasağını kaldırdığı için davacı olmalı.

Erdoğan, Erbakan’ın arzu ettiği okullara Peygamberimizin Hayatı ve Kuran-ı Kerim derslerini koyduğu için davacı olmalı.

Erdoğan, Erbakan’ın gündeminden çıkmayan Kudüs’e sahip çıktığı için davacı olmalı.

Erbakan’ı 85 yaşında hapse girmekten kurtaran yasa değişikliğini yaptığı için Erdoğan’dan mutlaka ama mutlaka şikâyetçi olmalı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN FETÖ DİLİ

Kılıçdaroğlu, çam devirmeye devam ediyor. Bütçe konuşmasında Meclis’in Gazi Meclis olmadığını söylemesi ise bardağı taşıran son damla oldu.

Ankara’da iki Gazi Meclis var. İkisiyle de gurur duyuyoruz. Biri Kurtuluş Savaşı’nı yöneten Meclis. Diğeri ise 15 Temmuz’da FETÖ’cü darbecilerin bombaladığı Meclis. Meclis’e Gazi Meclis denilmesinin nedeni, sadece FETÖ’cü darbeciler tarafından bombalanması değil. Aynı zamanda Meclis, bombalar altında toplanıp darbecilere karşı meydan okumuştu.

Ayrıca darbeye karşı direnen Meclis’te o gece CHP milletvekilleri de vardı. Onlar da darbeye karşı direnmişlerdi.