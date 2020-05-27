‘Erken seçime Erdoğan ve Bahçeli karar verir’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir erken seçim durumunda parti olarak hazır olduklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, dün FOX TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya’nın sorularına özetle şu yanıtları verdi:

‘ERDOĞAN’A NE ÖNERİRSİNİZ’

(Sayın Cumhurbaşkanı sizi çağırsa ona ne söylersiniz) Önce gergin olmamasını, toplumun her kesimini kucaklamasını isterdim. Belirli aralıklarla siyasi partilerin genel başkanlarını davet edip, onların düşüncelerini almalarını veya bir bayram gününde hep beraber ortak bir fotoğraf vererek birliğin ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu, ayrıca kendisinin tarafsız bir cumhurbaşkanı olmasını isterdim.

ERKEN SEÇİM İHTİMALİ

(Erken seçim tartışması) Seçime gidip gitmeyeceğimize iki kişi karar verir; birisi Erdoğan, ikincisi ortaklığı bozacak veya bozma ihtimali olan Bahçeli. Seçim Kanunu’nda değişiklik yapmalarının nedeni bir erken seçim olarak yorumlanabilir. (Davutoğlu ve Babacan partileri palazlanmadan seçim yapalım diyebilirler mi?) Diyebilirler değil, düşünüyorlar zaten. Seçim Kanunu’nda değişikliği onun için yapıyorlar. Yine kumpas kuruyorlar. İYİ Parti’ye kumpas kuruldu, biz onu çözdük. Şimdi Ali Babacan ve Davutoğlu için kumpas kuruyorlar. Çözeceğiz. Milletvekili vereceğiz falan değil, demokrasiye karşı kumpası bozmak boynumuzun borcudur.

BABACAN VE DAVUTOĞLU

(Babacan’ı nasıl biliyorsunuz?) Babacan düzgün bir insan. Babacan da, Davutoğlu da görev yaptıkları süre içinde, o yapı içerisinde adı yolsuzluğa bulaşmamış ender siyasetçilerden iki isim.”

AKŞENER’E BAYRAM ZİYARETİ

İstanbul'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Beylerbeyi’ndeki evinde bayram ziyareti yaptı. Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Akşener’in Beylerbeyi’ndeki evine gitti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuklarını kapıda karşıladı. Ziyarette İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da bulundu. Basına kapalı gerçekleşen bayramlaşma 1 saat 15 dakika sürdü. Akşener, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun evimi ziyaret etmesi şereflendirdi bizi” dedi.

TARİHİ YARIMADAYI GEZDİ

Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününü İstanbul’da geçiren Kılıçdaroğlu, beraberinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tarihi yarımadada Sultanahmet Meydanı’nı ve Ayasofya Müzesi’ni gezdi. (Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL)