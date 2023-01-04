‘Erken seçime de hazırız’

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MHP Lideri Devlet Bahçeli dün partisinin Meclis grup toplantısında özetle şunları kaydetti: “Geride kalan 2022lider ülke Türkiye’nin hazırlık evresi, 2023 ise devreye girme senesidir. Ülkemiz bilhassa diplomaside altın bir yıl yaşamıştır. Allah’ın izniyle EYT sorunu TBMM’de kati ve köklü çözüme kavuşacak, bu mesele gündemden tamamıyla çıkmış olacaktır. MHP TBMM’de gereğini gecikmeksizin yapacak, hak, hak sahibine iade edilecektir.

KİMSE SABRIMIZI YANLIŞA YORMASIN

Önümüzü kesmek için pusu kuranlar gene olacaktır. Bu doğaldır. Fakat hiç kimse sabrımızı yanlışa yormasın. Üç hilali de yargılatmayacağız. MHP’nin siyasi şeref ve onuruna musallat olan kepazeleri asla affetmeyeceğiz.

2023 aynı zamanda demokrasi ve sandık yılıdır. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında yapılsın isterse de erkene alınsın, biz iki seçeneğe de varız ve hazırız.

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‘LOADING’LE MEŞGUL

Kılıçdaroğlu’nun ergenler gibi sosyal medyada Türkçesi yükleniyor manasına gelen ‘loading’ mesajıyla meşgul olması perişanlığın ve pişkinliğin alametidir. Parlamenter sistem günahıyla sevabıyla Türkiye şartlarında miadını doldurmuş, arıza sinyali veren bu sistemin bakım, tamir ve onarım imkânı ise kalmamıştır. Siz değerli arkadaşlarımdan ricam, özellikle Meclis’in çalışma takvimi içinde Cumhur İttifakı’nın ilke ve esaslarından milim de olsa ödün vermemenizdir.”

Bahçeli, grup toplantısına özel olarak yaptırdığı ‘Türkiye Cumhuriyeti 100 Yıl’ yazılı yüzük ve rozet takarak katıldı. Grup toplantısının ardından kurmaylarına Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı için bastırılan demir parayı gösterdi. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)