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‘Erken seçim yok, nokta’

#Recep Tayyip Erdoğan#Erken Seçim#Ekonomi
‘Erken seçim yok, nokta’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefetin erken seçim çağrısına, “Erken seçim yok. Belirlenen tarih neyse o tarihte seçim yapılacaktır. Bay Kemal noktalı virgül değil nokta koyuyorum” dedi. Erdoğan, “Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacaksınız. Ya milletle olacaksınız ya da kaybedeceksiniz” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün AK Parti Meclis Grup Toplantısı’nda konuşurken gündemi ekonomiydi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

HER YOLLA SINANDIK

“Dünyada son 10 yıldır yaşanan gelişmeler salgınla birlikte kritik aşamaya ulaşmıştır. Türkiye 10 yıllık dönemde aklınıza gelecek her yol ve yöntemle sınandı. Gece yarıları başlayan ve kesintisiz süren finans oyunlarıyla ülkemiz çökertilmeye çalışıldı. Önceleri gizli saklı yürütülen küresel ticaret kurallarına aykırı ambargolar artık açıkça yapılır, hoyratça sergilenir hale geldi. Salgınla birlikte küresel ekonomide başlayan dalgalanmalar bile ülkemize yönelik saldırıların dozunu artırmanın aracı haline dönüştürülmek istendi.

SIKINTILI GÜNLER GEÇİRDİK

Dışarıdan birileri bu oyunu kurarken içeriden birileri de aynı kirli oyunun figüranlığına ve taşeronluğuna soyundu. İçine çekilmek istendiğimiz sosyal, siyasi, psikolojik, ekonomik her türlü tuzağı Allah’ın yardımı ve aziz milletimizin desteği ile bozarak yolumuza kararlılıkla devam ettik. Elbette zor ve sıkıntılı günler geçirdik, elbette canımız yandı, elbette bedeller ödedik ama hamdolsun bu milletin izzetine halel getirmedik. Hamdolsun bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık.

MÜCADELE VERİYORUZ

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Enflasyondan kurtulmak için ana muhalefetin sözcüsü bizden kurtulmanın gereğinden bahsediyor. Yüzde 7’ye enflasyonu düşüren kimdi? Biz düşürdük biz. Faizi yüzde 4.5’lara düşüren kimdi? Bizdik biz... Ama sizin kitabınızda ne düşük faiz, ne de düşük enflasyon diye bir şey yok. Biz ‘halkımızı ne faize, ne enflasyona ezdirmeyeceğiz’ dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz. Ülkemizde bir kesim birlik, kardeşlik iklimini dinamitlemenin peşinde. Biri çıkmış, hastanelerde ‘sus’ diyorlar ya, o da onu gösteriyor. Böyle parmak sallamakla da bir yere varamazsınız.

‘Erken seçim yok, nokta’

YATIYOR KALKIYOR, SEÇİM

Aylardır ‘erken seçim’ diyor. Devlet Bey Haziran 2023’te olacağını söylüyor, ben söylüyorum. Defaatle söylememize rağmen bu da yatıyor kalkıyor erken seçimden bahsediyor. Erken seçim yok. Bu ülke bir hukuk devletidir. Belirlenen tarih neyse o tarihte seçim yapılacaktır. Bay Kemal noktalı virgül değil nokta koyuyorum. Bu ülkede hukukun ne olduğunu öğreneceksin. Haziran 2023’te seçimimizi en güzel şekilde yapacağız.

BAŞARAMAYACAKSINIZ

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Döviz kurunu serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun öngörülebilir, sürdürülebilir seviyeye getirmek için dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Milletimiz tedbirleri takdirle karşılamış, piyasalar da buna uygun adımları atmıştır. Serbest piyasa kurallarına aykırı iş ya da işlem yapmıyoruz.

Buradan ülkenin felaketinden medet uman kifayetsiz siyasetçilere sesleniyorum; buradan manşetlerle hükümet devirip, hükümet kurmaya alışmış akademisyen ve gazeteci kılıklı muhterislere; milli iradenin üstünlüğünü kabullenmek istemeyen darbe heveslilerine; çalışmadan, ter dökmeden, emek vermeden, para kazanma peşinde koşan tufeylilere sesleniyorum; para kazanma peşinde alın teri ile koşanları alkışlıyorum; buradan terörle, şiddetle, tehditle, ambargoyla Türk siyasetini dizayn etmeye çalışan emperyalistlere sesleniyorum; başaramayacaksınız.

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Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacaksınız. Ya milletle olacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil ülkemizin tamamıdır, 84 milyonun her bir ferdidir.”

‘Erken seçim yok, nokta’

EKONOMİ VİDEOSU

Erdoğan, konuşması sırasında milletvekillerine ekonomik gelişmeler ile ilgili sinevizyon görüntüleri izletti. (Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)

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#Recep Tayyip Erdoğan#Erken Seçim#Ekonomi

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