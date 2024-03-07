Erkek öğrenci yurdundaki sapık eğitmene 96 yıl istendi... 10 çocuğu  istismar  etmekle  yargılanıyor

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Şikâyet sonrası ifadesi alınıp serbest bırakılan G.R.U. hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı suç duyurusunda bulundu. G.R.U., 21 Kasım 2023’te yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. Taciz ve istismara uğrayan öğrenci sayısının 10 olduğu tespit edildi. G.R.U. hakkında toplam 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İFADELER KAN DONDURDU

İddianamede öğrencilerin ifadeleri de yer aldı. Öğrenciler, G.R.U.’nun özel bölgelerine dokunduğunu, müstehcen tekliflerde bulunduğunu, cinsel çağrışım uyandırabilecek oyun oynattığını, kendisine karşı konulduğunda fiziksel şiddet uyguladığını, müstehcen içerikli videolar izletip o konularda konuştuğunu, bazı çocukları ‘karı-koca’ şeklinde eşleştirdiğini, “Gel seni karım yapayım” dediğini beyan etti. Bir başka öğrenci ise ifadesinde, G.R.U.’nun kendisini yatakhaneye götürdüğünü, kimse duymasın diye elektrik süpürgesini açıp istismarda bulunduğunu söyledi.

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‘ŞAKALAŞIYORDUM’ DEDİ

G.R.U. ise ifadesinde, “Zaman zaman çocuklarla şakalaşmaktayım. Şakalaşma esnasında ‘Karım’ şeklinde söylemde bulunmuştum. Bunu cinsel bir amaçla yapmadım, özel bölgelerine dokunmadım” dedi. G.R.U.’nun cep telefonu incelemesinde, müstehcen internet sitelerine girildiği, müstehcen sosyal medya siteleri ve gruplarına üye olunduğu, cihaz içerisinde müstehcen görüntülerin kayıtlı olduğu, ifşa videolarının paylaşıldığı internet sitelerine girildiği, sosyal medya üzerinden erkeklerle cinsel içerikli yazışmalar ve fotoğraf paylaşımları olduğu, çocukların beyanına ilişkin başkalarıyla küfürlü mesajlaşmalar olduğu ve sosyal medyada 4 farklı kullanıcı hesabı bulunduğu tespit edildi.