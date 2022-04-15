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Eren Operasyonları tamamlandı... İlkbahar-yaz döneminde Abluka Operasyonları başlatıldı

#Operasyon#İçişleri Bakanlığı#Terör Operasyonu
Eren Operasyonları tamamlandı... İlkbahar-yaz döneminde Abluka Operasyonları başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren Operasyonları'nın tamamlandığını, ilkbahar-yaz döneminde Abluka Operasyonları'nın başlatıldığı bildirildi. Açıklamada Eren ve Eren-Kış Operasyonlarında toplam 339 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi. İlkbahar-yaz döneminde, jandarma komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularının da yer alacağı 9 bin 159 operasyonun gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şehit Eren Bülbül anısına 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan “Eren Operasyonları” 15 ayrı bölgede icra edilmiş olup, bu operasyonlarda; 167 terörist etkisiz hale getirildi, 1.058 mağara/sığınak/depo imha edildi, 327 mayın/EYP, 420 silah, 630 el bombası, 3.6 milyon kök kenevir bitkisi, 1.961 kg. esrar, 3.220 kg. patlayıcı ile 92.780 adet değişik çapta mühimmat ele geçirildi.

Eren Operasyonları tamamlandı... İlkbahar-yaz döneminde Abluka Operasyonları başlatıldı

08 Kasım 2021 tarihinde başlatılan ve 35 ayrı bölgede icra edilen “Eren-Kış operasyonları” 14 Nisan 2022 tarihinde sona erdi. Bu operasyonlarda; 172 terörist etkisiz hale getirildi, 581 mağara/sığınak/depo imha edildi, 94 mayın/EYP, 156 silah, 197 el bombası, 2.660 kg. esrar, 2.763 kg patlayıcı ile 30.611 değişik çapta mühimmat ele geçirildi.

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TOPLAM 339 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Eren ve Eren-Kış Operasyonlarında ise toplam; 339 terörist etkisiz hale getirildi, 1.639 mağara/sığınak/depo imha edildi, 421 mayın/EYP, 576 silah, 827 el bombası, 3.6 milyon kök kenevir bitkisi, 4.621 kg. esrar, 5.983 kg. patlayıcı ile 123.391 adet değişik çapta mühimmat ele geçirildi.

Eren Operasyonları tamamlandı... İlkbahar-yaz döneminde Abluka Operasyonları başlatıldı

Eren-Kış operasyonlarının ardından 15 Nisan 2022 tarihinde İlkbahar-yaz abluka operasyonları başlatıldı.

Abluka operasyonlarıyla,
- Teröristler üzerlerindeki amansız baskı sürdürülecek,
- Lojistik ve ikmal kanalları başta olmak üzere her türlü destekleri kesilecek, hayatlarını idame ettiremez hale getirilecek,
- Sonteröristetkisizhalegetirilinceyekadar,7gün/24saatesasıylaveARA-BUL-YOKET taktiğiyle kesintisiz operasyonlar planlanacak ve icra edilecek.

Eren Operasyonları tamamlandı... İlkbahar-yaz döneminde Abluka Operasyonları başlatıldı

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9 BİN 159 OPERASYON PLANLANIYOR

01 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek İlkbahar-Yaz döneminde, Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucularının da yer alacağı 9.159 operasyonun icra edilmesi planlandı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik başlatılan Abluka Operasyonlarına, halkımızın desteği ile İnançlı, inatçı ve kararlı bir ruhla başarı ile devam edilecek ve BTÖ’nün ülke gündeminden tamamen çıkarılması sağlanacak.

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