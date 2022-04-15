Moskva battıktan sonra duyurdular... Rus televizyonundan flaş Üçüncü Dünya Savaşı açıklaması

Haberin Devamı

Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskva'yı kaybetmesinin yankıları sürüyor.

Moskova geminin battığını kabul etse de bunun Ukrayna'nın füze saldırısı sonucu meydana geldiği iddiasını hala kabul etmiş değil.

PUTİN'İN 'GEMİ' İNTİKAMI

Ancak İngiliz Metro gazetesinde yer alan habere göre, buna rağmen 'Moskva'nın intikamı' olarak adlandırılacak bir adım atıldı.

Moskva'nın Karadeniz'in soğuk sularına gömülmesinin ardından Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Ülkenin kalbinde gece boyunca şiddetli patlamalar yaşandı.

RUS TELEVİZYONUNDAN DİKKAT ÇEKEN YAYIN: 3. DÜNYA SAVAŞI

Kremlin'in güdümündeki devlet kanalı Russia 1'deki yayında yapılan açıklama ise tabiri caizse kısa sürede dünyanın gündemine bomba gibi düştü.

Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığı ile bilinen Olga Skabeyeva, izleyicilere Batı'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin Rusya ile doğrudan bir çatışma anlamına geldiğini söyledi ve bu durumun Üçüncü Dünya Savaşı olarak adlandırmanın artık mümkün olduğunun altını çizdi. Skabeyeva sözlerine şöyle devam etti;

Haberin Devamı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus topraklarına yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'e füze saldırılarının artacağını duyurdu.

'Şimdi kesinlikle NATO'nun kendisine olmasa da altyapısına karşı savaşıyoruz. Bunu fark etmemiz gerekiyor.'

ŞOKE EDEN SÖZLER: KİEV YOK EDİLMELİ

Söz konusu programın konuğu Moskva'nın batmasını 'Rus topraklarına saldırı' olarak nitelendirdi ve Kiev'in yok edilmesi gerektiğini belirtti.

CIA'DEN UYARI: PUTİN NÜKLEER SİLAH KULLANABİLİR

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns'ten geçtiğimiz saatlerde çok konuşulacak bir uyarı geldi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Kremlin'in arzuladığı şekilde gitmediğini söyledi. Burns, bu nedenle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanabileceği uyarısında bulundu.

Georgia Tech Üniversitesi'nde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Burns, Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgale başlaması sonrası Rusya'yla ilgili ilk kapsamlı değerlendirmesini yaptı.

Haberin Devamı

Burns, "Açıkçası çok endişeliyiz. Başkan Joe Biden'ın çok kaygılı olduğunu, nükleer çatışmanın mümkün olduğu bir eşikten ve üçüncü dünya savaşından kaçınmaya çalıştığını biliyorum" dedi.

Rusya'nın elinde, birkaç kilotonluk patlama gücüne sahip; top, uçak veya kısa menzilli füzelerle atılabilen taktik nükleer silahlardan yaklaşık 2 bin adet olduğu sanılıyor.

Rusya'nın askeri doktrini, Kremlin'in, Batı ile konvansiyonel bir çatışmada işlerin kötü gitmesi halinde, inisiyatifi yeniden kazanmak için gerektiğinde taktik nükleer silah kullanmasını öngörüyor.

Gözden Kaçmasın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rus petrolü için kan parası ödeniyor Haberi görüntüle

'RUSYA TEHLİKELİ ANCAK GERİLEYEN BİR GÜÇ'

CIA Başkanı William Burns konuşmasında ayrıca Rusya'nın tehlikeli ancak gerileyen bir güç olduğunu söyledi. Burns, "Putin neredeyse mistik bir inanca sahip, Rusya'nın etki alanını yeniden inşa etmenin kaderi olduğunu düşünüyor" dedi.

Haberin Devamı

Burns bununla birlikte, kavgacı ve revizyonist bir Rusya'nın giderek daha çaresiz bir ülke olabileceğine dikkat çekti.

Putin'in öfkeli ve hırslı bir lider olduğunu ancak kendisini güvende hissetmediğini vurgulayan Burns, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım ayında kendisini Moskova'ya gönderdiğini açıkladı.

Gözden Kaçmasın Rus işgalinde ortadan kaybolmuştu... Yaşadıkları dünyanın kanını dondurdu Haberi görüntüle

Burns, Biden'ın o dönem kendisinden, ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planlarından duydukları kaygıyı Putin'e iletmesini istediğini söyledi.

CIA Başkanı, Ukrayna'ya sağladıkları istihbaratın savaşın gidişatında "hayati" rol oynadığını kaydetti.