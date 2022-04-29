Eren Abluka-8 Operasyonu başlatıldı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Muş'ta 'Eren Abluka-8 (Muş-Kartavin) Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Operasyonu' başlatıldı.



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