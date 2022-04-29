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Eren Abluka-8 Operasyonu başlatıldı

#İçişleri Bakanlığı#Terör#Jandarma
Eren Abluka-8 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca Muş’ta 588 personelin katılımıyla Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit operasyonu başlatıldı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Muş'ta 'Eren Abluka-8 (Muş-Kartavin) Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Operasyonu' başlatıldı.

Eren Abluka-8 Operasyonu başlatıldı

Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde yürütülen operasyonda; jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 588 personel görev alıyor.
Eren Abluka-8 Operasyonu başlatıldı

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka’ operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.
Eren Abluka-8 Operasyonu başlatıldı

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#İçişleri Bakanlığı#Terör#Jandarma

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