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Eren Abluka-7 Operasyonu başlatıldı

#İçişleri Bakanlığı#Tunceli#Eren Abluka
Eren Abluka-7 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Tunceli’de 622 personelin katılımıyla Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı.

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İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli'de ‘Eren Abluka-7 (Tunceli-Buzlutepe) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

Eren Abluka-7 Operasyonu başlatıldı

Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 622 personel ve 40 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.
Eren Abluka-7 Operasyonu başlatıldı

Operasyonun 1’inci gününde Buzlutepe bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde 5 sığınakta çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Eren Abluka-7 Operasyonu başlatıldı

Operasyonla ilgili yapılan açıklamada ise, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

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