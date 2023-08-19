Erdoğan’ın sesini taklit etti: Yapay zekâ sahtekârı tutuklandı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bir kişinin yapay zekâ uygulamalarıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sesini taklit edip, yabancı uyruklu şahıslar üzerine aldığı 10’dan fazla farklı GSM hattı üzerinden işinsanlarını aradığı yönünde bilgi aldı. Yapılan araştırmada bu kişinin Fatih Emre Hülagü olduğu belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan Hülagü, MİT’in ilgili birimlerinin çalışmaları sayesinde yakalanarak emniyete teslim edildi.

ŞÜPHELİ SUÇUNU KABUL ETTİ

Gözaltına alınan Hülagü, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Soruşturma kapsamında mağdurların henüz tespit edilmemesi nedeniyle şüphelinin hangi miktarda maddi menfaat elde ettiğinin belirlenemediği belirtildi. Hakkında birden fazla yakalama kararının bulunduğu belirtilen Hülagü savcılık ifadesinde, kendi konuşmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesine dönüştürüp birçok kişiyi arayıp maddi menfaat elde etmeye çalıştığını kabul etti.

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‘NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK’

Savcılık, Hülagü’yü, kaçma şüphesinin bulunması ve kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların olması gerekçesiyle tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk etti. Hâkimlik, şüpheli Fatih Emre Hülagü’nün ‘kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan şüphelinin, Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Mehmet Metin Hülagü’nün oğlu olduğu ortaya çıktı.

26 SUÇ KAYDI VAR

- Emniyette 26 suç kaydı olan Fatih Emre Hülagü’nün sanayici ve işinsanlarını arayarak ‘Yurtdışında operasyon yapıyoruz, para lazım, sen bunu halledersin’ diyerek para talep ettiği belirlendi. Hülagü, Emniyetteki sorgusunda da 2021 - 2023 tarihlerinde internette kiralamış olduğu günlük kiralık daireleri ilana koyduğunu, buradan insanlardan kapora alarak dolandırdığını bu işten yaklaşık 600.000 TL kazandığını söyledi. Sorgusunun devamında da “Daha sonra çok para kazanmak istedim. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini internet ortamındaki programlar sayesinde taklit ederek çeşitli işinsanlarını aradım ve dolandırmaya çalıştım. Ancak herhangi bir eylem gerçekleştiremedim” dedi.

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YETKİLİLER UYARDI

Vatandaşların bu tür girişimlere karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan yetkililer, isim, ses ve kimlik sahtekârlığına karşı tedbirlerin arttırılmaya devam edeceğini belirtti.