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Erdoğan'ın Nobel adaylığı için ilk destek Pakistan'dan

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Pakistan#Nobel
Erdoğanın Nobel adaylığı için ilk destek Pakistandan
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 19:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Nobel adaylığı için ilk destek, Pakistan Senato Başkanı Muhammed Sadig Sanjrani'den geldi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya- Ukrayna krizinin çözümü konusunda gösterdiği çabalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermişti. Meclis Başkanlığı, Erdoğan'ın Nobel adaylığına ilk desteğin, Pakistan Senato Başkanı Muhammed Sadiq Sanjrani'den geldiğini bildirdi. 

Sanjrani, Norveç Nobel Komitesi'ne hitaben yazdığı bir mektupla, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'Nobel Barış Ödülü' için aday gösterdi. Mektubunu Twitter'dan paylaştığı bir mesajla duyuran Sanjrani, "Rusya-Ukrayna savaşı kısa sürede tüm dünya için felaketle sonuçlanabilecek bir nükleer patlama noktasına dönüştü. Yorulmak bilmeyen çabaları, her iki tarafla da zamanında ve etkili müdahaleleri sayesinde tek başına küresel bir felaketin önüne geçti" ifadelerini kullandı.

ŞENTOP'TAN TEŞEKKÜR MESAJI

Pakistan Senato Başkanı Muhammed Sadiq Sanjrani ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman sadece ülkesinin değil, bölgenin ve genel olarak dünyanın refahı için çabalayan gerçek bir devlet adamı ve lider olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, Sanjrani'nin paylaşımını alıntılayarak teşekkür mesajı yayımladı. Şentop, "Görüyor ve biliyoruz ki siz, Türkiye'nin gerçek bir dostusunuz" dedi. 

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#Recep Tayyip Erdoğan#Pakistan#Nobel

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