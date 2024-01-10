Erdoğan’ın 9’uncu torun sevinci

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SÜMEYYE ve Selçuk Bayraktar çifti 14 Mayıs 2016’da dünyaevine girdi. Çiftin ilk çocukları 12 Ağustos 2017’de dünyaya gelirken Canan Aybike ismi verildi. Sümeyye Bayraktar önceki gece Medipol Üniversitesi Hastanesi’nde ikinci bebeğini dünyaya getirdi. Bebeğe, Selçuk Bayraktar’ın merhum babası Özdemir Bayraktar’ın ismi başına, Asım eklenerek verildi. Asım Özdemir bebek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın dokuzuncu torunları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’la birlikte Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti.

MAŞALLAHINIZI ALIRIZ

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da ikinci kez baba olduğunu sosyal medya hesabından duyururken, “Yaratan ve esirgeyen Rabbimize hamd olsun. Evladımız Asım Özdemir Bayraktar, pazartesi sabahı dünyaya geldi. Rabbimize şükürler olsun; bebeğimiz ve annemiz sağlıklı. Dualarınızı ve bir maşallahınızı alırız. Rabbim, hepimize hayırlı nesiller ihsan eylesin” dedi.

İKİNCİ ASIM

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- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın büyük kızı Esra Albayrak ile Berat Albayrak çiftinden Asım Mehmet Akif Albayrak, Sadık Eymen Albayrak, Emine Mahinur Albayrak ve Hamza Salih Albayrak, oğlu Bilal Erdoğan ve gelini Reyhan Erdoğan çiftinden de Ali Tahir Erdoğan, Fatma Serra Erdoğan ve Ömer Tayyip Erdoğan, küçük kızı Sümeyye ve Selçuk Bayraktar’dan da Canan Aybike Bayraktar adlı torunları var. Asım Özdemir’le torun sayısı dokuza çıktı.