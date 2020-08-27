Erdoğan'dan Yunanistan'a: Karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin

ECDADIMIZIN İZİNDEYİZ

“Tarım ve Orman Bakanlığı, milli parkımızın bitişiğindeki alana traktörle, Sultan Alparslan’ın 442 metreye 275 metre çapında büyük bir siluetini kazıdı. Geleceğe bıraktığımız her eseri bu topraklara vurduğumuz kutlu birer mühür olarak görüyoruz. Bizim siyasetimiz eser, hizmet siyasetidir. Biz ecdadımızın izinden gidiyoruz.

FETHETMEK İŞGAL DEĞİL

Kefen niyetine beyaz bir elbise giyen Sultan Alparslan, hücumu başlattı. Kısa sürede Bizans ordusu bozguna uğratıldı. Gün batarken, Türk ordusu Malazgirt’te büyük bir zafer başlatmıştı. Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil eden bu büyük zaferin ardından, şehir şehir, köy köy Anadolu’nun fethi gerçekleşti. Malazgirt Ovası’ndan başlayıp, yani buradan başlayıp, Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerleyen ecdadımız, fethettiği bu toprakları vatan edindi. Çünkü bizim medeniyetimizde fethetmek, işgal etmek değildir. Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Tüm milletlere, Ermeni ve Süryanilere karşı acımasız bir asimilasyon politikası uygulayan Bizans’ın zulmü bu fetih ile sona ermiştir.

GELECEK NESİLLERE EMANET

Biz de ecdadımızın izinden giderek ülkemizi ve ayak bastığımız her yeri imar ederek, adaleti tesis ederek, hak ve hukuku hâkim kılarak, gelecek nesillere emanet etmenin gayreti içindeyiz. Bizler milletçe kenetlendiğimiz dönemlerde büyük zaferler kazandık. 1071’de yaşananlara baktığınızda yine bu kaidenin bir tezahürünü görüyoruz. Malazgirt Zaferi hesapları altüst etmiştir. Hiçbir zaman zalime boyun eğmedik. Milletimize boyunduruk vuramadılar. Bizi bu topraklardan atmayı, vatansız bırakmayı başaramadılar. Milletimizi birbirine düşürmeye, devletimizi yıkmaya muvaffak olamadılar.”

‘1071 MALAZGİRT’ BULUŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malazgirt’te konuşma yaptığı platformda, “1071 Malazgirt, Kutsal Miras 1071, Kutlu Yürüyüş 2071” yazısı ve tarihte kurulmuş 16 Türk devletinin bayrakları yer aldı. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı. Erdoğan’a törende Selçuklu Sancağı takdim edildi.



SAHTE KABADAYILIK PEŞİNDE KOŞANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Yunanistan’a sert mesajlar verdi: “Hiçbir zaman zalime boyun eğmedik. Bizi bu topraklardan atmayı başaramadılar. Devletimizi yıkmaya muvafık olamadılar. Bizans’ın mirası Fatih Sultan Mehmet Han ile birlikte Osmanlı’ya geçmiştir. Bizans’ın varisliğine bile layık olamayanların bugün yine arkalarına Avrupalıları alarak, haksızlık, hukuksuzluk, korsanlık peşinde koşmaları, tarihten ibret alamadıklarının işaretidir. Daha bir asır önce Anadolu’yu perişan halde terk etmek zorunda kalanların Ege’de sahte kabadayılık peşinde koşmaları, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir.

TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye, Akdeniz’de, Ege’de, Karadeniz’de hakkı olanı alacaktır. Biz nasıl kimsenin toprağına, egemenliğine, çıkarına göz dikmiyorsak, kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz. Bunun için siyasi, ekonomik, askeri bakımdan ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız.

YAPARIZ DİYORSAK YAPARIZ

Muhataplarımızı kendilerine çeki düzen vermelerine, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Türkiye’nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkânları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. ‘Yaparız’ diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödemek pahasına karşımıza çıkmak isteyen, buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden, biz kendi işimize bakalım.”

YENİ MÜJDELERLE İLERİYE

Erdoğan, “15 Temmuz destanını da bu ruhla yazdık” diyerek şöyle devam etti: “Atalarımızın Anadolu’ya ektiği dayanışma ruhu öylesine kök saldı büyüdü ki, bin yıldır bu hukuku bozmaya çalışanların hiçbiri hedefine ulaşamadı. Her defasında milyonları karşılarında tek yürek olarak buldular, çünkü biz bu toprakların emanetçisi değil, asıl sahibiyiz. Bu toprakların üzerinde de altında da biz varız. Türkiye’ye yönelik ameliyat yapma hevesleri kursaklarında kalanlar, aradıklarını bulamayacaktır. Geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlıyor. Karadeniz’deki doğalgaz keşfi Türkiye’nin aradığı morali ve kaynağı sağlamıştır. Yeni müjdelerle bu başarıyı ileriye taşıyacağız. Artık geleceğimize daha da güvenle bakıyoruz.”

ERDOĞAN SEL BÖLGESİNE GİDİYOR

◊ Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Giresun’a giderek havadan ve karadan incelemelerde bulunacak. Erdoğan, selin ardından bölgeye gönderdiği Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan enkaz kaldırma, temizleme, hasar tespit çalışmaları ve yeniden inşa faaliyetleriyle ilgili bilgi alacak. Selde hayatını kaybeden kişilerin ailelerini ziyaret etmesi planlanan Erdoğan, kentsel dönüşüm ve dere ıslahı çalışmaları hakkında da Kurum ve Pakdemirli’den brifing alacak. (◊ Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA)