Erdoğan’dan tatil önerileri

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Üsküdar Burhan Felek Stadyumu’nda karne dağıtım törenine katıldı. Erdoğan, Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın başta olmak üzere şehit öğretmenleri de andığı konuşmasında özetle şunları söyledi:



“Önümdeki alanı görünce gençlik yıllarım aklıma geldi. Çünkü bu stadyum Altunizade Stadyumu olarak geçerdi. Çok top oynadım ve bu stadyumun hatıraları var bende. Sakatlandığımız zamanlar oldu ama o heyecanı yaşamak ve bir taraftan da öğrencilik yıllarımızı devam ettirmek bizde farklı anılar bıraktı. Ülkemizin dört bir yanından şu an karne sevinci yaşayan tüm evlatlarımızı tek tek tebrik ediyor hepsinin gözlerinden öpüyorum. 20 yıldır ‘önce eğitim’ diyoruz.

SANAT VE SPOR

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Eğitim öğretime harcanan her kuruşun Türkiye’nin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu düşünüyoruz. Erkeğiyle, kızıyla, tüm evlatlarımız okusun. Zengininden fakirine, her vatandaşımızın çocuğu en nitelikli eğitim imkânına kavuşsun istiyoruz.

Bugünden itibaren yaklaşık 3 ay sürecek uzun bir tatil dönemine başlıyorsunuz. Tatilin sevincini doyasıya yaşarken kitaptan okumaktan, araştırmaktan asla vazgeçmeyin. Bilgisayarda veya sokakta arkadaşlarınızla oyun oynarken aynı zamanda yeni şeyler öğrenmekten, kendinizi geliştirmekten de geri durmayın. Özellikle günlerinizi sadece bilgisayarla, internetle, tabletle ekran başında ziyan etmeyin. O bağımlılık da tehlikeli. Bir sanat dalı veya bir spor branşıyla ilgilenmeye çalışın. Bu sene öğrencilerimize yaz okulları açıyoruz. Matematik, yabancı dil, bilim ve sanat alanlarında açılacak yaz okullarıyla tatilinizi en verimli şekilde değerlendirin.”