Erdoğan’dan Putin’e: Koridora teşekkür, barış için teşvik

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Karadeniz’den dünyaya tahıl sevkıyatının yolunu açan İstanbul Mutabakatı, önceki gün dört ay süreyle uzatılırken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması’nın 120 gün süreyle uzatılması konusundaki yapıcı tutumu için Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti. Erdoğan görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının uzamasının riskleri artıracağını, bu nedenle diplomatik görüşmelerin canlandırılması gerektiğini de vurguladı.

DOĞALGAZ TEKLİFİ

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye’de bir doğalgaz merkezi kurulması teklifinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için ekiplerin gereken teknik, hukuki ve ticari değerlendirmeleri yapacaklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki terör saldırısı için ilettiği taziye dolayısıyla da Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti.

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RUS-ABD İSTİHBARAT BULUŞMASI

-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Putin’le görüşmesinde Rus ve Amerikan istihbarat başkanlarının Türkiye’de gerçekleştirdikleri temasların arazide kontrolsüz bir tırmanmanın önüne geçilmesi açısından anahtar rol oynadığını ifade etti.CIA Direktörü William Burns ile Rusya İstihbarat Başkanı Sergey Narışkin 14 Kasım günü MİT’in ev sahipliğinde Ankara’da bir araya gelmişti.

GAZZE’YE BAŞSAĞLIĞI

-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazze’de meydana gelen yangın felaketinde aralarında çocukların da olduğu 21 Filistinli kardeşimizin vefatı bizleri derinden üzdü. Bu müessif hadisede vefat edenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum” dedi.

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ERDOĞAN’DAN TELEFON DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması’nın uzatılmasına yönelik yapıcı tutumu ve İstanbul’daki terör saldırısı için ilettiği taziyeden dolayı Zelenski’ye teşekkür etti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinde de Erdoğan, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmasıyla birlikte aile fotoğrafının tamamlandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda KKTC’nin tanınması için uluslararası topluma yaptığı tarihi çağrı doğrultusunda mücadeleye hep birlikte devam edeceklerini belirtti.