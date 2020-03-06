Erdoğan'dan Özkoç'a 1 milyon liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın hazırladığı dava dilekçesinde, Engin Özkoç’un, Erdoğan’ın kişilik haklarını ve itibarını zedelediği belirtilerek özetle şu ifadeler kullanıldı: “Tarihimizde hiçbir Cumhurbaşkanı, bu kadar hadsiz ve düzeysiz bir üslupla hedef alınmamıştır. Davalının açıklamaları, devletimizin tüm kurumlarıyla hayati bir mücadele yürüttüğü bir dönemde, toplumu kışkırtmak, birlik ve beraberliğimizi tahrip etmek, terörle mücadele eden kurumlarımızın moral ve motivasyonu bozmak, ordumuzun başkomutanı konumundaki Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmak amacıyla yapılmış açık bir provokasyondur.

‘FETÖ AHLAKI’

Davalının, Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız ve mesnetsiz ithamları ve üslubu, bir insana yakışmayacak ölçüde düzeysiz, seviyesiz ve ahlak dışıdır. Gerçeklerin bu ölçüde çarpıtılması, yalanın bu kadar rahat ifade edilebilmesi, hakaret ve iftiranın bu denli olağanlaştırılması geçmişte örneklerini pek çok kez müşahede ettiğimiz bir FETÖ ahlakıdır. FETÖ’nün yasadışı elde edilmiş, montajlanmış ve kurgulanmış dinleme kayıtlarına dayanarak Cumhurbaşkanımıza iftira ve yalanlar, CHP’nin kurumsal kimliği kullanılarak yapılan FETÖ propagandasıdır. Ayrıca söz konusu ifadeler sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda da bulunmuştur.”

CHP: ÖZKOÇ'UN SÖZLERİ TAM SORUMSUZLUĞA TABİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un Meclis kürsüsünden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerinin, Anayasa’ya göre tam sorumsuzluğa tabi olduğunu söyledi. Öztrak, dün Genel Merkez’de yaptığı basın toplantısında “Özkoç’a saldırıyı lanetliyoruz” diyerek özetle şunları söyledi:



AYNI İFADELERİ KULLANDI



“AK Parti Genel Başkanı, partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanlığı koltuğunun arkasına saklanarak, Sayın Genel Başkanımıza ağza alınmayacak sözlerle hakaret etti. ‘Etmedi’ diyen varsa, buyursun gazetelerinin bugünkü birinci sayfasına baksın. ‘Şerefsiz, hain, alçak...’ Özkoç aynı gün, bu hakaretleri aynı ifadeleri kullanarak iade etmiştir. TBMM Başkanı, tarafsız olmak zorundadır. Sayın Şentop; AK Parti Genel Başkanı için gösterdiğiniz hassasiyeti, AK Parti grubundan hemen sonra CHP Genel Başkanı için gösterseydiniz, o üzücü hadiseler yaşanmazdı.



(Özkoç’la ilgili fezleke) Anayasa’nın 83. maddesinin 1’inci fıkrası açık. Meclis çatısı altında milletvekillerinin söyledikleri sözler tam sorumsuzluğa tabidir. Ne davası açacaklarmış?”



ÖZKOÇ SAVCIYI ŞİKAYET ETTİ



CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla hakkında soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Hamza Yokuş’u Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikâyet etti. Özkoç, Savcı Yokuş hakkında, ‘Anayasa’nın yasama dokunulmazlığı ile ilgili hükmünü ve Adalet Bakanlığı’nın genelgesini ihlal ederek, siyasi güdülerle hareket ettiği ve görevini kötüye kullandığı’ gerekçesiyle disiplin ve ceza soruşturması başlatılmasını talep etti. ANKARA