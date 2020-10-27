Erdoğan'dan Osman Durmuş'un ailesine ve Bahçeli'ye taziye telefonu

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. ve 23. Dönem Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un vefatı nedeniyle, merhum Osman Durmuş’un oğlu Selçuk Durmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak taziyelerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, merhum Osman Durmuş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu" denildi.