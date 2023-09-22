Erdoğan’dan New York dönüşü açıklamalar... İsrail ve Yunanistan’la yeni dönem trafiği

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EMEKLİLERİN ZAM BEKLENTİSİ

(Emekli maaşına düzenleme) Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. İlgili bakanım zaten çalışmalarını sürdürüyor. Dönüşte kendisinden bunun bilgilerini de alacağız. Ama 2024’e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz. Biz ekonominin kronik problemlerini çözerken işçilerimizin, memurlarımızın yanı sıra emeklilerimizi de enflasyona ezdirmemek için çabalıyoruz. Bu konuda attığımız adımlar mevcut. Emeklilerimizin sıkıntılarını da biliyoruz. Toplumun tüm kesimleri gibi onların da yaşam koşullarını iyileştirici adımlar atacağız. Uyguladığımız Orta Vadeli Program’ın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin hak ettikleri refah düzeyine ulaşmaları için gayret göstereceğiz.

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TÜRKEVİ BİNAMIZ EV SAHİPLİĞİ YAPTI

“New York ziyaretimiz boyunca birçok kabul ve görüşme gerçekleştirdik. Bu çerçevede sırasıyla Gürcistan Başbakanı Sayın Garibaşvili ve SpaceX ve Tesla’nın kurucusu Elon Musk, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Polonya Cumhurbaşkanı Duda, İtalya Başbakanı Meloni, İsrail Başbakanı Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile son derece verimli ve samimi görüşmelerimiz oldu. Hem ülkemizdeki yatırım imkânlarını hem ticari işbirliklerini hem de gündemdeki diğer meseleleri ele aldık.

Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşlarıyla da bir araya gelerek, İslam düşmanlığı ve Anti-semitizimle mücadelede atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Açılışını 2021 yılında yaptığımız Türkevi binamız, bu yıl da dünya liderleriyle bu görüşmelere ev sahipliği yaptı.

NETANYAHU’YA: ÖNCE SİZ GELİN

(İsrail Başbakanı Netanyahu’yu kabulünüzde enerji işbirliği konuları gündeme geldi mi? İsrail-Filistin sorununun çözümüne dair ne gibi mesajlar verdiniz? Kendisinin bir Türkiye ziyareti söz konusuydu ama bir rahatsızlığı oldu. Acaba bir takvim belli oldu mu) Konuştuk, rahatsızlığı sebebiyle o zaman gelemedi. Ama şimdi ben kendisine, siz dedim bu ziyareti bir gerçekleştirin, ardından da ben ekibimle İsrail ziyaretini gerçekleştireyim. Yani mutabık kaldık. İnşallah çok fazla gecikmeden bu adımı atacağız ve birinci derecede enerji konusu olmak üzere İsrail’le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız.

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AVRUPA’YA ENERJİ NAKİL HATLARI

Sadece Türkiye’ye değil, Türkiye’den aynı zamanda Avrupa’ya da enerji nakil hatlarını işletmeye başlayacağız. Şu an itibariyle 9.5 milyar dolar toplam ticaret hacmimiz var. Bunu 15 milyar dolara ilk etapta çıkaralım diye bir mutabakata vardık. Aynı zamanda tabii uluslararası siyasette de beraber neler yapabiliriz bunları da konuştuk. Özellikle enerji işbirlikleri bizi çok daha farklı yerlere taşıyabilir. Kendileriyle bu konudaki potansiyelimizi konuştuk. İki ülke arasındaki farklı alanlardaki işbirliklerini artırmak için bu bakanlarımızın yer alacağı bir mekanizma kurulmasının faydasını anlattık. Enerji, turizm ve teknoloji gibi alanlarda yeni işbirlikleri tesis etmek için iki ülkenin birlikte çalışması mümkün.

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YENİDEN BULUŞMA 7 ARALIK SELANİK

(Yunanistan Başbakanı Miçotakis’le görüşme ve 7 Aralık’taki Selanik Zirvesi)

Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Yunanistan Dışişleri Bakanı ile karşılıklı görüşecekler. Aynı şekilde Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanım Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da çalışmalarını muhatabıyla yapacak. Hedefimiz Ege’deki sıkıntılı havayı dağıtmak ve Miçotakis’in de yaklaşımı o istikamette. Ama bizim için şu anda en önemli adım Selanik’teki zirve olacak. Selanik zirvesi şu anda Türkiye-Yunanistan arasında önemli bir sıçrama olacak. Dışişleri Bakanlarımız ön hazırlıklarını yapacaklar ve Selanik’te de 7 Aralık’ta bu zirveyi yapacağız. Bu zirveyle beraber birçok şeyin de değiştiğini karşılıklı göreceğiz.

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Son dönemde her iki ülke de afetlerle sınandı. Bu olumsuz durumlar ülkelerimizi yardımlaşma noktasında birbirine yaklaştırdı. Son dönemde artan üst düzey temaslar da mevcut olumlu atmosferi destekledi. Önümüzdeki dönemde Selanik Zirvesi sonrasında da istişari temaslarımız umut ediyorum ki süreci daha da olumlu bir hale getirecektir. Türkiye ve Yunanistan olarak güven ortamına zarar verecek adımlardan ve söylemlerden uzak durmamız gerekiyor.

KIBRIS’TA YEGANE ÇÖZÜM ADIMI

(BM Genel Kurulu’nda yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıması çağrısı)

Bizim Kıbrıs konusunda yaklaşımımız uzun zamandır ortada. Federasyon formüllerinin gerçekçi olmadığı ve işlemeyeceği artık net bir şekilde anlaşılmıştır. Bu gerçeği reddetmek Ada’da çözümsüzlüğü dayatmaktan başka bir şey değildir. Kıbrıs’ta iki devletli, adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için gayret gösterdik. Muhataplarımızı da bunu sağlamaya davet ettik. Bir başka davetimizi de uluslararası topluma yaptık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olarak tanınması Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlayacak yegâne adımdır, en etkili adımdır. Bunun dışındaki seçenekleri tanımıyoruz. Bundan sonraki yol haritamız da KKTC’nin haklarının eksiksiz muhafazası ve uluslararası sisteme entegrasyonu yolunda etkin adımlardır.”

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ELON MUSK’IN İZMİR İLGİSİ

(New York’ta en dikkat çeken görüşmelerden biri de Elon Musk ile yaptığınız görüşmeydi. Tesla’nın Türkiye’de fabrika kurma ve uydu projesine ilişkin neler konuşuldu?)

Musk ile gerek Tesla’nın Türkiye’de yatırım yapması gerekse uzay çalışmalarında müşterek adım atma konularını görüştük. Arkadaşlarımızla bir çalışma inşallah yapacaklar. Ben kendisini İzmir Teknofest’e davet ettim, büyük ihtimalle gelecek. Yanında genel müdürü de vardı ona da talimatı verdi ve özellikle de Efes’e vurgu yaptı. “Ben İzmir’in methini duydum ve İzmir Teknofest’e katılmaya çalışacağım” dedi. Arkadaşlarımız da kendileriyle irtibat halinde olacaklar. İnşallah İzmir’e gelirse gençlerimizi çok çok cezbeden bir İzmir Teknofest’i olur.

Türkiye’nin İHA ve SİHA’larını takip ettiğini ve başarılı bulduğunu anlattı. Ülkemizin son yıllarda teknoloji alanında elde ettiği başarıların farkında ve bilincinde. Bu da yatırımlarını Türkiye’ye taşıması için itici güç olacaktır. Sadece Musk değil, bu konulardaki başarılarımızı artık bütün dünya takdir ediyor. Akıncımız, Kaanımız, Kızılelmamız, ATAK’tan Hürküş’a varıncaya kadar her adım çok yakından izleniyor ve ses getiriyor. Sadece savunma sanayi sektöründe olanlar değil, ülkelerin halklarına varıncaya kadar attığımız adımların ne kadar ilgiyle izlendiğini görmek bizi memnun ediyor. Azerbaycan’da gerçekleştirilen TEKNOFEST’te yerli ve milli teknolojilerimizin ne kadar bilindiğini ve milletimizi gururlandırdığına şahit olduk.

(Musk’a ziyaretinde hediye ettiği kitaplar)

Biz kendisine dört kitap hediye ettik. O koltuğunun altına iki tanesini sıkıştırabilmiş. “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” ve “BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım” kitaplarımız elinde.Biliyorsunuz “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabımızda, “Dünya Beşten Büyüktür” felsefesi ile yola çıkmış, dünyanın geleceğini etkileyecek alanlarda insanlığın kaderinin yalnız beş ülkenin insafına bırakılmasının doğru olmadığını vurgulamıştım.

“BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım” kitabımızda ise bizim neden BM reformu yapılmasını istediğimizi, somut gerekçeler ve önerilerin ışığında anlatıyoruz.”

GÖRÜŞMEYE OĞLUYLA GELMİŞTİ

Elon Musk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Türkevi’ndeki görüşmeye oğlu ‘X’le gelmişti.Erdoğan görüşmeyi anlatırken ”Tesla’nın Türkiye’de yatırım yapması ve uzay çalışmalarında müşterek adımı görüştük. Kendisini İzmir Teknofest’e davet ettim, büyük ihtimalle gelecek” dedi.

BM’DE ALKIŞLANAN KONUŞMASI: DERSİMİZİ ÇALIŞTIK

“(Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda alkışlanan ve sosyal medyada ‘Dünya beşten büyüktür’ sözüyle paylaşılan konuşması.)

Dersimizi çalıştık. Buraya gelirken yan gelip yatmadık. Hangi konular üzerinde duracağız? Bunları çalıştık. Liderlerle görüşmeyi yaparken hepsinin söylediği şu oldu, ‘Değinmedik konu bırakmadın’. Özellikle şu anda dünyanın birçok sıkıntısı var, değinilmesi gereken konular var. Bu sene değişen dünya iklimi içerisinde dikkatleri üzerine çekmesi gereken bir BM Genel Kurulu’ydu. Bu konuda da Türkiye olarak bizim mesajlarımız önem arz ediyor. Eğer bunu başarabildiysek, dünyaya mesajlarımızı verebildiysek ne mutlu bize. Biz çıktığımız bütün kürsülerde gerçeği ve doğruyu anlattık, hakkı savunduk. BM Genel Kurulu’nda kurduğumuz her cümleyi milletimizden aldığımız istikametle oluşturduk.

BİZ SÖYLEDİKÇE YANKILANIYOR

(BM’ye yeniden yapılandırma çağrısı)

Biz bunu söyledikçe bakıyoruz ki dünyada da yankıları artarak devam ediyor. Bu biraz da Türkiye’nin gücüyle alakalı. Ne kadar güçlenirsek, bu çağrımız da karşılığını o kadar fazla bulacak. İkinci Dünya Savaşının küresel atmosferine uygun inşa edilen küresel sistem artık yetersizliğini iyiden iyiye ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi barışın değil, restleşmelerin konuşulduğu bir zemin olmuştur. Birleşmiş Milletler önerdiğimiz reformları yapamazsa barışı koruma misyonunu sağlayamaz. Rusya-Ukrayna savaşı bunun en somut örneğidir. BMGK üyeleri savaşın aktörü olduğunda etkisiz hale geliyor.”

OVP’YE YABANCILARIN BAKIŞI DA OLUMLU

“(Türkiye’nin açıkladığı Orta Vadeli Program’ın yansıması, uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ilgisi, enflasyonla mücadele)

Programa yabancıların bakışı da olumlu. Orta Vadeli Programı açıkladıktan sonra Türk ekonomisine yönelik artan ilgiyi G20 toplantısında da görmüştük. ABD’de bu ilginin artarak devam ettiğini görmek bizi memnun etti. Bu nedir? Türkiye ekonomisine duyulan güvenin göstergesidir. Gerek Hazine ve Maliye Bakanım Mehmet Şimşek gerek Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, önümüzdeki yılın ilk çeyreği itibarıyla enflasyonda olumlu neticeleri almaya başlayacağımızı söylüyor. Biz de onlara güveniyoruz, inanıyoruz. Sadece programı hazırlayıp duyurmak bile yabancı yatırımcılarda iştah oluşturdu. Bu rüzgârı arkamıza alarak hedeflerimize doğru hızla yürüyeceğiz.”

KAMUDAKİ MÜLAKATLAR

“(Kamuda mülakatın kaldırılması seçim vaatlerinizdendi. Öğretmen ve polis adaylarına mülakatlar konusunda ne düşünüyorsunuz)

Mülakatları görevin gerektirdiği zorunluluklar dışında kaldırmayı vaat ettik. Görevin gerektirdiği hallerde ise hakkaniyet temel yaklaşımımızdır. Mülakatlar çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir. Elbette mülakat komisyonlarının objektif kriterlerle oluşturulması da çok mühim. Konuyu ilgili bakanlarımızla çalışıyoruz. Ben seçimde böyle bir söz verdiysem, Milli Eğitim ve İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz.”