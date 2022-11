Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Sömürenlerin kapısındasın

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Gaziray’ başta olmak üzere bir dizi açılış için geldiği Gaziantep’te CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu’na yüklendi: “Bize asla rehavete kapılmak, durmak, duraksamak olmaz. Köken, inanç, meşrep farklılıkları üzerinden bölünmek, kamplaşmak felaketimizdir. Hakkın ve hakikatin rotasından sapmadan 85 milyon bu mücadeleyi yürütmek mecburiyetindeyiz. Biliyorsunuz geçmişte köken, mezhep, ideolojik etiketler üzerinden kirli senaryo denendi. Rahmetli Menderes’e, rahmetli Özal’a saldıranların da ellerinde aynı senaryo vardı. 2023 yaklaşırken işaretleri belirmeye başladı.

TEMİZ PARA ARIYORMUŞ

Birileri kıta kıta geziyor. ABD, İngiltere, Almanya... Dönüşte yediği hamburgerden başka anlatacağı yok. Ama hesabını vermediği pek çok nokta var. Temiz para arıyormuş, gittiği yer sömürenlerin kapısı. Ne alacakmış, para... Nerelere gittiğinin farkında mısın? Gazi Mustafa Kemal Duyun-u Umumiye, biz de IMF’ten kurtardık. Bu kardeşiniz IMF ile kapıları kapattı mı?

ARTIK IMF İLE İŞİMİZ YOK

Artık bizim IMF ile herhangi bir işimiz yok. CHP, IMF’nin temsilcileriyle İstanbul’da bir araya geldi. Bizim onlarla işimiz yok. Biz kendimize yeteriz. Gücümüz var. Artık o kapılarda işimiz yok. Şimdi bu zat ülkemizi aynı fasit daireye sokmak için dört dolanıyor. Bu zatın gece yarıları yayınladığı her video, kürsülerdeki her konuşma, her provokasyon Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor. Aklı başında kim uyuşturucu ile ülkesini zikreder? Kim mahkemelerde hakimlerin üzerine yürür? Bu şaşırmış. Şimdi yargıdayız, bunların hesabını soracağız. Bunlar proje ürünü hamlelerdir, bunlar da proje ürünü elemanlardır.”

‘TÜRKİYE’Yİ 70’LERE DÖNDÜRECEKLER’

- “Bugün hiçbir sorumlulukları yokken, bu değerlere sahip çıkamayanların yarın ellerine yetki geçerse istikametlerini nereye çevireceklerini düşünebiliyor musunuz? Güvenliğimizi terör örgütlerinin hamilerine teslim edecektir. Ekonomimizi IMF gibi benzeri kuruluşlara teslim edeceklerdir. Evlatlarımızı dijital mecralarla zehirlemek isteyenlere teslim edeceklerdir. Eser ve hizmet altyapımızı kimi yerde işbilmezlikleri, kimi yerde sabotajlarıyla çökerteceklerdir. Türkiye’yi yeniden 1970’lerin, 1990’ların perişan haline döndürecekler.”

‘TUZAKLARINI BOŞA ÇIKARDIK’

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’te vatandaşlara şöyle seslendi: “Biz bu şehri tüm kalbimizle, Allah için seviyoruz. Sizlerin muhabbetinden bizi aynı hasbilikle sevdiğini görüyorum. 20 yıldır gece gündür ülkemize eser vermek, milletimize hizmet vermek için çalışıyoruz. Attığımız her adımda, girdiğimiz her mücadelede yanımızda milletimiz vardı. Şu an itibarıyla burada 60 bin kişi var dediler. Biz vesayetin oyunlarını sizlerle bozduk. Terör örgütlerinin kanlı saldırılarını sizlerle göğüsledik. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorlarını birlikte yıktık. Ekonomik tetikçilerin tuzaklarını boşa çıkardık. Türkiye Yüzyılı’nı da sizlerle inşa edeceğiz.”