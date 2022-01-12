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Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Muhatap alınmak istiyor

#Recep Tayyip Erdoğan#Kemal Kılıçdaroğlu#Canlı Yayın
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Muhatap alınmak istiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün düzenlenen MYK toplantısında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘yayına davet’i de konuşuldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayına Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun, “Şimdi Saray da bizi dinliyor. Onun da bağlanmasını istiyorum” sözlerine de “Karşısında muhatap bulmak istiyor herhâlde. Muhatap alınmak istiyor. Ben seni muhatap alır mıyım?” yanıtını verdi.

Toplantıda yeni anket de paylaşıldı. Vatandaşların yaklaşık yüzde 70’inin yeni ekonomi modelini desteklediği belirtildi. Dövizi düşüren 20 Aralık kararlarının ardından AK Parti’nin oy oranlarının yüzde 40’a çıktığı da dile getirildi.

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