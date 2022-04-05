Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 1 milyonluk dava

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Avukat Hüseyin Aydın yaptığı yazılı açıklamada, açılan dava ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

TEDBİR KARARI

“Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sistematik şekilde dile getirdiği ve dile getirme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu ‘Beşli çetenin hamisi ve pazarlamacısı’, ‘Beşli çetenin tahsildarı’ ve ‘Tefecilere hizmet eden’ ifadeleri için Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarına yönelen saldırının önlenmesi ve kişilik haklarının korunması amacıyla Türk Medeni Kanunu’nun 24 ve 25’inci maddeleri kapsamında tedbir kararı verilmesi ve davalının söz konusu ifadeleri kullanmasının tedbiren durdurulması talep edilmiştir. Ankara 16’ncı Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Nisan 2022 tarihli ara kararı ile ihtiyati tedbir talebimizin kabulüne karar vermiştir.”