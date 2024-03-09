Erdoğan’dan Kadınlar Günü mesajı: Bir güne hapsedilemez

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye ile Güçlenen, Türkiye’ye Güç Veren Kadınlar programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törendeki konuşmasında özetle şunları söyledi: “Burada bir hususu vurgulamayı özellikle görev addediyorum. Sadece 8 Mart değil, yılın kalan 364 günü de esasen kadınların günüdür, öyle olmalıdır. Kadınların şahsi hayatımızın yanı sıra devletimiz, milletimiz ve insanlığa yaptığı katkılar yılda sadece bir güne hapsedilemeyecek kadar büyüktür, önemlidir, kıymetlidir. Kadınların insan onuruna yakışan bir hayat sürmeleri, her alanda daha aktif rol almaları, hak, fırsat ve imkanlardan adil bir şekilde faydalanmaları için ne gerekiyorsa yaptık ve yapacağız. Türkiye Yüzyılı’nın hazırlıklarını, güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye ekseninde yürütüyoruz. Bizim inancımızda ve kültürümüzde aile toplumun temel direğidir. Aile ile kadını ayıran, kadını ailenin karşısına yerleştiren, kadın ve aile arasında duvarlar ören her türlü yaklaşımı reddediyoruz, farklı ambalajlar içinde toplumumuza sunulan bu tür bakış açılarını sadece milletimizin değil tüm insanlığın istikbali adına tehlikeli buluyoruz.

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KİMSENİN HAYAT TARZINA KARIŞMADIK

Ülkemizde aile kavramına karşı alerjisi olan bir kesim eskiden beri var. Değerli hanım kardeşlerim, iktidarımız boyunca bir sürü asılsız ithamla, iftirayla, saldırıyla karşılaştık. Kadınlar arasında ayrımcılığa son veren reformlarımız bile hedef oldu. Bizi itham edenlerin aslında kendilerinin yasakçı ve baskıcı olduğunu geride bıraktığımız 21 yıllık dönemde defalarca tecrübe ettik. Kadınlar konusunda aleyhimizde yürütülen onca propagandaya rağmen siyasi hayatımızın hiçbir safhasında kimsenin hayat tarzına karışmadık.”

12 KADINA ONUR ÖDÜLÜ

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aralarında depremde canını düşünmeyip çocukları kurtaran hemşire Şeyma Alakuş, Türkiye’nin ilk kadın generali Özlem Yılmaz, uzay yolculuğunda imzası olan Prof. Dr. Didem Balkanlı Özçimen ve paralimpik olimpiyatlarda başarılara imza atan omurilik felci Hamide Doğangün’ün de olduğu başarı hikâyeleriyle topluma örnek olan kadınlara ‘onur’ ödülü verdi.

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‘BU SEÇİM BENİM İÇİN BİR FİNAL’

- Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 7. Gençlik Buluşması öncesinde vakfın 81 il temsilcisiyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan özetle şunları söyledi: “Malum 31 Mart Türkiye’de bir dönüm noktası. Ve bu dönüm noktasında tüm İslam dünyasının gözleri Türkiye’de. Türkiye’de ne olacak? Her ne kadar bu bir genel seçim değilse de yerel seçimde gözler, AK Parti’nin bu seçimlerden alacağı netice ne olacak... Ardı arkası kesilmeyecek şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Adeta nefes almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp, adımı da buna göre atmamız lazım ki çok farklı bakanlara karşı gereken cevabı istiyoruz ki 31 Mart akşamı verelim. 1 Nisan’dan itibaren de yeni bir dönemi inşallah başlatalım. İnşallah başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, bütün buralarda bir değişim dönüşümü yapalım.”