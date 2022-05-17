Erdoğan’dan İsveç ve Finlandiya’ya rest: NATO’ya girmelerine evet demeyiz

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YENİ İVME KAZANDIRIYORUZ

“Aziz kardeşim Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’u misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Cezayir’den ülkemize 17 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan tarihi ziyaretle ilişkilerimize yeni ivme kazandırıyoruz. Cezayir’in bağımsızlığının 60. yılını tebrik ediyorum. Bu sene aynı zamanda politik ilişkilerimizin kuruluşunun 60. yılına tekabül ediyor, İki dost ve kardeş ülke olarak 500 yıl öncesine uzanan ortak maziyi paylaşıyoruz. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. 2020 yılındaki ziyaretimde 5 milyar dolar hedefini belirlemiştik. Ticaret hacmimizi salgına rağmen bir önce yıla oranla yüzde 35 arttırarak 4.2 milyar dolar düzeyine ulaştırdık.

KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ

Çıtayı yükseltip yeni hedef belirledik, o da 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız. Afrika’nın dünyaya açılan kapılarından biri olan Cezayir’in üretimini çeşitlendirmeye birçok alanda siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel, turistik alanlarda Türkiye-Cezayir olarak geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Türkiye olarak her konuda Cezayirli kardeşlerimizin yanındayız. Ekonomik işbirliğimizin lokomotiflerinden biri olan yatırımcılarımız bu süreci yakından takip ediyor. Bin 400’ü aşkın Türk firması, Cezayir ekonomisinin gücüne güç katıyor. Özellikle İstanbul’da Cumhurbaşkanının teşrifleriyle gerçekleşecek İş Forumunun ticaretimizin ve yatırımlarımızın arttırılmasına katkıda bulunacağı muhakkaktır. Yakın gelecekte ortak yatırımların başladığı enerji ve madencilik alanındaki yatırımlarımız ülkelerimizin refahını arttıracaktır.

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SAVUNMADA İŞBİRLİĞİ

Savunma sanayinde işbirliğini güçlendirmekte kararlıyız. Oran kentinde açılacak başkonsolosluğumuz ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik gayretlerimize destek verecektir. Madencilikten çevreye; eğitimden kültüre muhtelif alanlarda imzaladığımız anlaşmalarla ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik. İlave somut adımları ilgili bakanlarımız değerlendirmeye devam edecek. Savunma sanayinde atacağımız adımlar önem arz ediyor. Savunma sanayi dar kalıp içinde ifade edilebilecek alan değil. Şu anda görüşme halinde olan firmalarımız var başta TUSAŞ olmak üzere. Bütün bunlarla beraber çok daha önemlisi denizde, karada birçok firmamızın Cezayir ile görüşmeleri devam ediyor. Bu görüşmelerle savunma sanayi bölümünü askeri ilişkiler başlığı altında ele aldık. Siyasi noktada uluslararası diplomatik ilişkilerimizde Türkiye-Cezayir ortak hareket etme konusunu ele aldık.

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BİR DELİKTEN İKİ KEZ MÜSLÜMAN SOKULMAZ

(Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği talebine tutumunuz ne olacak?) Çok açık, net, söylemem lazım. Her iki ülkenin terör örgütlerine karşı açık, net tavrı söz konusu değil. Kaldı ki bu süreç içinde bu terör örgütlerine biz karşıyız deseler bile ki tam aksini teslim etmeleri gereken bazı teröristlerle ilgili teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Velev ki teslim edeceklerini dahi söyleseler biz şuna inanırız bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz. Daha önce Yunanistan NATO’dan çıkmıştı o dönemin yönetimi tekrar Yunanistan’ın NATO’ya girmesini sağladı.

TERÖRÜN KULUÇKA MERKEZİ

NATO’nun en önde gelen ülkeleri Yunanistan’a her türlü desteği veriyor mu, veriyor. Yunanistan’da üsler kuruyorlar mı kuruyorlar. Biz bunlara nasıl inanacağız? İsveç, terör örgütlerinin kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri konuşturuyorlar. Hatta hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Pazartesi günü Türkiye’ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar, her şeyden önce Türkiye’ye yaptırım uygulayanların bu süreç içinde bir güvenlik örgütü olan NATO’ya girmelerine biz evet demeyiz. Çünkü NATO o zaman bir güvenlik örgütü olmaktan çıkar teröristlerin temsilcilerinin yoğunlaştığı bir yer haline gelir. Buna evet demek mümkün değil. Bir sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız. Kusura bakmasınlar.”

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SALONDAKİ TARİHİ MEKTUP







Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısı salonuna getirilen Padişah Abdulmecid’in tahta çıkışını tebrik ederek, Fransız işgaline karşı mücadele ettiklerini ifade eden Emir Abdülkadir’in mektubuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Ben merak ettim ama siz merak etmediniz. Sağımızda ve solumuzda iki tablo var. Bunlar bizim arşivlerimizden bugün en önemli hatıramız ve hediyemiz olarak Cumhurbaşkanına veriyoruz. Padişah Abdülmecid’in tahta çıkışını tebrik ederek, Fransız işgaline karşı gayretli şekilde mücadele ettiklerini ifade eden Emir Abdulkadir’in Arapça mektubu ve tercümesi. 14 Aralık 1841. Türkiye, Cezayir ilişkileri ta nerelere dayanıyor.”

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YENİ HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun da iki ülke ticaret hedefinin 10 milyar dolara çıkarılacağına inandığını belirterek, şöyle konuştu: “Sayın Cumhurbaşkanı, Türk yatırımlarının Cezayir’deki hacminin 5 milyar dolara ulaştığını ifade etmişti. Ben şu an bu yatırım oranının 10 milyar üzerine ulaşacağına inanmaktayım. Beklediğimiz dinamizmle tarihi ilişkilerimizi katarak iki kardeş ülkeyi daha iyi noktalara ulaştırabiliriz.”