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Erdoğan’dan gençlere: ‘Güzel günleri birlikte göreceğiz’

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#GENÇLER#MESAJ
Erdoğan’dan gençlere: ‘Güzel günleri birlikte göreceğiz’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için gençlere, “28 Mayıs’ta siz genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum” diye seslendi.

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Sosyal medya hesabından gençlere seslenen Erdoğan, şunları söyledi: “Sevgili genç kardeşlerim, 14 Mayıs’ta iradenize sahip çıktığınız, tercihinizi sandıklara özgürce yansıttığınız, demokrasimize omuz verdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Tüm dünya gençlerine örnek olan bu tavrınızla, milletimizin size güvenmekte ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Sizlerle gurur duyuyorum. Sizler bizim umudumuzsunuz, göz bebeğimizsiniz, aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu milleti, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne inşallah sizler taşıyacaksınız.

BİRLİKTE SEVİNECEĞİZ

Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin. Egoları tavan yapmış, geçmişi başarısızlıklar ve seçim yenilgileriyle dolu şahsiyetlerin sizi kendi dipsiz karanlıklarına sürüklemesine asla izin vermeyin. Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz, zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. Acılarımızı birlikte paylaşacak, başarılarımıza birlikte sevineceğiz. İnşallah çok daha güzel günleri yine sizlerle birlikte göreceğiz. 28 Mayıs’ta siz genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum.”

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#GENÇLER#MESAJ

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